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Bayrampaşa'da jammer'lı soygun! 200 bin lirayı alıp kaçtı

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İstanbul Bayrampaşa'da 2 kişi sinyal kesici cihaz ile kapısının kilitlenmesini engelledikleri araçtan 200 bin lira çaldı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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İstanbul Bayrampaşa’da bir AVM’nin otoparkında park halinde duran aracın kilitlenmesini sinyal kesici jammer cihazı ile engelleyerek araç içinde bulunan 200 bin TL’yi çalan 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden birisi tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, 4 Ağustos Salı günü Bayrampaşa’da yer alan bir AVM’nin otoparkında yaşandı. Alınan bilgilere göre şüpheliler park durumundaki aracın kilitlenmesini sinyal kesici jammer cihazıyla engelledi. Şüpheliler daha sonra araç içinde olan 200 bin TL nakit parayı çalıp olay yerinden kaçtı. Olay ile alakalı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği birimleri çalışma başlattı.

OTELDE YAKALANDILAR

Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde hırsızlık olayını yapan şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Yabancı asıllı oldukları tespit edilen şüpheliler G.K. ve M.K. 9 Ağustos Pazar günü Fatih’te kaldıkları otelde yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerin otel odasında gerçekleştirdiği aramalarda 1 adet sinyal kesici jammer cihazı ve şüphelilerin çaldığı paradan olduğu düşünülen bin 400 dolar yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin bitmesinin sonrasında adliyeye göndeirlen şüphelilerden G.K. tutuklanarak cezaevine sevk edilirken, diğer şüpheli M.K. ise adli kontrol koşuluyla serbest kaldı. Öte yandan hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahıslardan birinin elindeki kumandaya bastığı ardından araçtaki parayı çaldığı görülüyor.

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Sakarya
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Sakarya'da pes dedirten hırsızlık! Kendi motosikleti gibi binip vitesi boşa alarak çaldı
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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