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Dünya

Fransa'da endişelendiren tablo! Aşırı sıcaklar kavurdu, 1300'den fazla dere kurudu

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Fransa'da endişelendiren tablo! Aşırı sıcaklar kavurdu, 1300'den fazla dere kurudu
Fotoğraf Başlığı Fransada endişelendiren tablo! Aşırı sıcaklar kavurdu, 1300den fazla dere kurudu

Rekor seviyede sıcaklıkların etkili olduğu Fransa'da 1 Ağustos itibarıyla kuruyan dere sayısı 1373'e yükseldi. Bu hafta yeni bir sıcak hava dalgasına girilmesiyle 78 vilayette 'turuncu alarm' verilirken, sıcaklıkların 40 dereceye ulaşması bekleniyor.

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Fransa aşırı sıcaklarla boğuşmaya devam ediyor. Biyoçeşitliliğin korunması adına faaliyet gösteren kamu kuruluşu Fransa Biyoçeşitlilik Ofisinin (OFB) açıkladığı veriler, ana karanın yüzde 80'den fazlasının kuraklık tehdidiyle karşı karşıya olduğunu gösterdi.

1300'DEN FAZLA DERE KURUDU

Verilere göre, ülkede 1 Ağustos itibarıyla kuruyan derelerin sayısı önceki aya göre 554 artarak 1373'e yükseldi. Mevcut durumun, yılın bu döneminde şu ana kadar gözlemlenen "en kritik" kuraklık olduğu ve geçen yıla göre kuraklığın yaklaşık 2 kat şiddetli yaşandığı kaydedildi.

Öte yandan Creuse, Vendee, Loire-Atlantique, Aveyron, Cote-d'Or, Nievre, Deux-Sevres ve Charente-Maritime kuraklıktan en çok etkilenen bölgeler arasında yer aldı.

Fransada endişelendiren tablo! Aşırı sıcaklar kavurdu, 1300den fazla dere kurudu
Başlık ResmiFransada endişelendiren tablo! Aşırı sıcaklar kavurdu, 1300den fazla dere kurudu

Ülke genelindeki vilayetlerin yarısından fazlasında kuraklık nedeniyle farklı seviyelerde su kısıtlamaları uygulanıyor.

Ayrıca bu hafta yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına giren Fransa'da 78 vilayette "turuncu alarm" verildi. Sıcaklıkların bazı şehirlerde 40 dereceyi bulması bekleniyor.

Rekor seviyede sıcaklıkların ve kuraklığın görüldüğü Fransa, ayrıca bu yıl tarihinin en büyük yangın sezonunu yaşıyor. Hükümet yangınlarda yılbaşından bu yana 117 bin hektardan fazla alanın kül olduğunu bildirmişti.

Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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