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Politika

Ömer Çelik’ten 'Bu yasa AK Parti'nin değil' diyen Tülay Hatimoğulları'na tepki: 'En utanç verici kayıt'

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Ömer Çelik’ten 'Bu yasa AK Parti'nin değil' diyen Tülay Hatimoğulları'na tepki: 'En utanç verici kayıt'
Fotoğraf Başlığı Ömer Çelik’ten Bu yasa AK Partinin değil diyen Tülay Hatimoğullarına tepki: En utanç verici kayıt

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları’nın AK Parti ve hükümete yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Çelik “Sayın Hatimoğulları bu açıklamasını düzeltmelidir. Soykırımcı Netanyahu’nun sözlerini sahiplenen bir yaklaşım, bir siyasetçinin siciline düşülecek en utanç verici kayıttır” dedi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları’nın AK Parti hakkındaki sözlerine tepki gösterdi.

Çerçeve yasanın Genel Kurul'dan geçmesinin ardından canlı yayında değerlendirmelerde bulunan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, “İlk çözüm sürecinde akil insanlar heyetleri vardı. Biz yerellerde esnaflardan insan hakları derneklerine herkes ile tartıştık. MHP halk toplantıları yaptı. Kendi tabanına anlatmaya çalıştı. Ama AKP bunu yapmadı. Bu yasa AKP'nin değil” ifadelerini kullanmıştı.

Ömer Çelik’ten 'Bu yasa AK Parti'nin değil' diyen Tülay Hatimoğulları'na tepki: 'En utanç verici kayıt'
Başlık ResmiÖmer Çelik’ten 'Bu yasa AK Parti'nin değil' diyen Tülay Hatimoğulları'na tepki: 'En utanç verici kayıt'

"EN UTANÇ VERİCİ KAYIT"

Hatimoğulları’na AK Parti’den ilk tepki, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten geldi. Çelik “Tülay Hatimoğulları’nın partimizi ve hükümetimizi hedef alan ifadelerini reddediyoruz. Sayın Hatimoğulları bu açıklamasını düzeltmelidir. Soykırımcı Netanyahu’nun sözlerini sahiplenen bir yaklaşım, bir siyasetçinin siciline düşülecek en utanç verici kayıttır” dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları
Başlık ResmiDEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları

"PARTİMİZİ HEDEF ALMASI İBRETİLİK"

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

Meclis’te 467 kabul oyuyla yepyeni bir dönem açılmışken, DEM Parti Eş Genel Başkanı’nın ilk açıklamalarının haksız ve mesnetsiz bir şekilde partimizi ve hükümetimizi hedef alması ibretliktir. Sayın Cumhurbaşkanımız, Kabine üyelerimiz, Ak Parti yetkililerimiz, tüm kadrolarımız ve milletimiz İsrail’in Filistin’i işgaline en güçlü şekilde karşı çıkıyor ve bu insanlık dışı işgale karşı çıkmaya devam edeceğiz. İnsanlık ittifakının en güçlü sesi Türkiye’dir. Sayın Hatimoğulları’nın İsrail’in Filistin’i işgaline karşı çıkmamızı, soykırımcı Netanyahu’nun sözlerine sahip çıkarak ele almasını kınıyoruz. Türkiye’de ve dünyada insanlık ittifakının taraftarı olan hiçbir siyasetçi kendi tezini anlatırken soykırımcı Netanyahu’nun sözlerine sahiplenerek referans vermez. Hatimoğulları bu açıklamasını düzeltmelidir. Soykırımcı Netanyahu’nun sözlerini sahiplenen bir yaklaşım, bir siyasetçinin siciline düşülecek en utanç verici kayıttır.

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Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: HABER MERKEZİ
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