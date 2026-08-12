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Dünya

Alabora olan feribotta can pazarı! 15 kişi hayatını kaybetti, ekipler bölgede

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Alabora olan feribotta can pazarı! 15 kişi hayatını kaybetti, ekipler bölgede
Fotoğraf Başlığı Alabora olan feribotta can pazarı! 15 kişi hayatını kaybetti, ekipler bölgede

Zimbabve'nin Kariba Gölü'nde 90'dan fazla yolcu taşıyan feribotun alabora olması sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Afrika kıtasındaki en yoğun Nil timsahı popülasyonlarından birine ev sahipliği yapan gölde başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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Afrika ülkesi Zimbabve'de can pazarı... Kariba Gölü'nde 90'dan fazla yolcu taşıyan feribotun alabora olması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

15 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Yerel Yönetim ve Bayındırlık Bakanlığı Eyalet Direktörü Cecilia Chitiyo yaptığı açıklamada, Kırsal Altyapı Kalkınma Ajansına (RIDA) ait "Mbuyanehanda" isimli feribotun Kariba kentinden Chalala bölgesine giderken Long Island yakınlarında alabora olduğunu belirtti. Chitiyo, arama kurtarma çalışmaları kapsamında 53 kişinin kurtarıldığını ve 15 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını kaydetti.

Alabora olan feribotta can pazarı! 15 kişi hayatını kaybetti, ekipler bölgede
Başlık ResmiAlabora olan feribotta can pazarı! 15 kişi hayatını kaybetti, ekipler bölgede

160'TAN FAZLA YOLCU BULUNDUĞU İDDİASI

Zimbabve polisinden yapılan açıklamada feribotta en az 90 yolcu ve 5 mürettebat bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Zimbabve Yayın Kurumunun (ZBC) aktardığı ancak henüz doğrulanmayan bilgilere göre, feribotta 160’tan fazla yolcu bulunuyor. Dört yaşından küçük çocuklar için bilet zorunluluğu bulunmaması nedeniyle gerçek yolcu sayısının daha yüksek olabileceği tahmin ediliyor.

Polis, orduya bağlı dalgıçlar ve diğer kurtarma ekipleri kayıp yolcuları arama çalışmalarına devam ediyor.​​​​​​​

Zambiya ile Zimbabve sınırında yer alan Kariba Gölü, Afrika kıtasındaki en yoğun Nil timsahı popülasyonlarından birine ev sahipliği yapıyor.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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