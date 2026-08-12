Vincenzo Italiano'nun Hradec Kralove planı: Leandro Trossard için kararını verdi

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü eleme turu rövanşında Beşiktaş, taraftarı önünde Hradec Kralove'yi ağırlayacak. Deplasmanda 1-0 kazanan siyah-beyazlılarda teknik patron Vincenzo Italiano'nun, Belçikalı yıldız Leandro Trossard'ı ilk 11'de başlatmayacağı öğrenildi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, 13 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak Hradec Kralove maçı öncesi yeni transfer Leandro Trossard'la ilgili kararını verdi.

SON 20 DAKİKA OYNAYABİLİR

Sporx'te yer alan habere göre; İtalyan teknik adamın, Trossard'ı yedek kulübesinde oturtacağı öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun, karşılaşmanın gidişatına göre son 20 dakikada oyuna dahil olması bekleniyor.

Beşiktaş’ın Arsenal’den transfer ettiği Leandro Trossard, yaklaşık 20 bin taraftarın önünde gerçekleştirilen törenle sözleşme imzaladı.

Beşiktaş'ın Hradec Kralove karşısındaki muhtemel 11'i şu şekilde:

Alexander Nübel, Amir Murillo, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, İlhan Fakılı, Hyeon-gyu Oh

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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