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Aile Bakanı Göktaş'tan "Terörsüz Türkiye" açıklaması: En çok aileleri parçaladı

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Aile Bakanı Göktaş'tan
Fotoğraf Başlığı MALATYADA TEMASLARDA BULUNAN AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ, TERÖRÜN OLMADIĞI YERDE HUZUR, BARIŞ VE GÜÇLÜ AİLE OLUR. TERÖRSÜZ TÜRKİYE BU KAPSAMDA YÜRÜTTÜĞÜMÜZ EN ÖNEMLİ YOL HARİTASIDIR DİYEREK, TERÖRÜN EN ÇOK AİLELERİ VE ÇOCUKLARI YARALADIĞINI SÖYLEDİ. (HASAN ERYILMAZ/MALATYA-İHA)Malatyada temaslarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Terörün olmadığı yerde huzur, barış ve güçlü aile olur. Terörsüz Türkiye bu kapsamda yürüttüğümüz en önemli yol haritasıdır diyerek, terörün en çok aileleri ve çocukları yaraladığını söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Terörün en çok aileleri parçaladığını söyleyen Göktaş, "Terörün olduğu yerde huzur olmaz terörün olmadığı yerde huzur olur, barış olur, güçlü aile olur. Güçlü aileler, güçlü Türkiye demektir" dedi.

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Malatya'da ziyaretlerde bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Terörün olmadığı yerde huzur, barış ve güçlü aile olur. Terörsüz Türkiye bu kapsamda yürüttüğümüz en önemli yol haritasıdır" ifadelerini kullanarak, terörün en çok aileleri ve çocukları yaraladığını belirtti.

Çeşitli ziyaretler ve programlara katılmak amacıyla Malatya'ya giden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valilik ziyaretinin sonrasında şehirde yapılan sosyal hizmet yatırımları ve gündemdeki konular ile alakalı açıklamalar yaptı. Bakan Göktaş, güçlü aile yapısının huzurlu bir toplumun temeli olduğunu belirtti.

Aile Bakanı Göktaş'tan "Terörsüz Türkiye" açıklaması: En çok aileleri parçaladı
Başlık ResmiAile Bakanı Göktaş'tan "Terörsüz Türkiye" açıklaması: En çok aileleri parçaladı

"TERÖR EN ÇOK AİLELERİ PARÇALADI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde başlatılan Terörsüz Türkiye hedefine dikkat çeken Bakan Göktaş, "Terörsüz Türkiye süreci önemli bir aşamadadır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde terörün geçmişte kaldığı bir Türkiye hedefimiz vardı. Terörsüz Türkiye, Türkiye Yüzyılı'nın stratejik önceliklerinden bir tanesidir. Terörün olmadığı, ailelerin huzurla yaşadığı bir Türkiye'yi el birliğiyle inşa etmeye devam edeceğiz. Biliyorsunuz terör en çok aileleri parçaladı, çocukları yetim bıraktı, anneleri evlatlarından ayırdı, pek çok ailenin yüreğine, bağrına ateş düşürdü. Terörün olduğu yerde huzur olmaz terörün olmadığı yerde huzur olur, barış olur, güçlü aile olur. Güçlü aileler, güçlü Türkiye demektir" açıklamasını yaptı.

Bakanlık olarak Malatya'da faaliyete geçirilen sosyal destek projelerinden ve yeni yatırımlardan da söz eden Göktaş, şehirde son 24 senede 20,2 milyar liralık yatırım yapıldığını belirtti. Malatya Büyükşehir Belediyesi ile engelli vatandaşlara yönelik gündüzlü Engelsiz Yaşam Merkezi protokolünü imzalayacaklarını açıklayan Bakan Göktaş, içinde 150 kapasiteli huzurevi, Yeşilyurt Sosyal Hizmet Merkezi ve Kadın İhtisas Kuruluşu'nun olacağı Sosyal Hizmet Kampüsü projesinde de yapım çalışmalarının süratle devam ettiğini söyledi.

Aile Bakanı Göktaş'tan "Terörsüz Türkiye" açıklaması: En çok aileleri parçaladı
Başlık ResmiAile Bakanı Göktaş'tan "Terörsüz Türkiye" açıklaması: En çok aileleri parçaladı

"BİNLERCE GENÇ EVLİLİK KREDİSİNDNE YARARLANDI"

Ayrıca Aile ve Gençlik Fonu çerçevesinde Malatya'da 7 bin 900 gencin evlilik kredisinden yararlandığını, doğum yardımları ve evde bakım destekleri ile binlerce aileye ulaşılmaya devam edildiğini kaydetti.

Bakan Göktaş, Türkiye genelinde devam eden "Terörsüz Türkiye Kardeşlik Sofraları" buluşmasının 21'incisini Malatya'da yapacaklarını söyledi. TBMM'de kabul edilen yeni kanun düzenlemesiyle şehit yakınları, gaziler ve terör mağdurlarının haklarında dikkate değer iyileştirmeler yapıldığını anımsatan Göktaş, "Şehitlerimizin emaneti olan ailelerimiz ve gazilerimiz başımızın tacıdır dün olduğu gibi bugün de yarın da yanlarında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

BAKMADAN GEÇME
İşte
GÜNDEM

İşte 'Terörsüz Türkiye'nin bundan sonraki yol haritası... Süreçte kritik eşik ekim ayı
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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