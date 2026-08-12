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Spor

Beşiktaş'ın Dusan Vlahovic'e ödeyeceği rakam belli oldu

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Beşiktaş'ın Dusan Vlahovic'e ödeyeceği rakam belli oldu

Beşiktaş uzun süre peşinde olduğu golcüyle anlaştı. Siyah beyazlılar Sırp yıldız için dünya devleriyle girdiği yarışı kazandı. Üç yıllık anlaşma sağlanan 26 yaşındaki oyuncunun bugün imza için İstanbul’a gelmesi bekleniyor...

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Murad Tamer
MURAD TAMER

Beşiktaş uzun zamandır görüşmelerde bulunduğu Dusan Vlahovic’in transferini nihayet bitirdi. Sırp golcüyle Barcelona ve Atletico Madrid gibi devler de ilgileniyordu. Ancak iki kulüp de finansal olarak Beşiktaş’ın teklifinin çok uzağında kaldı. Başkan Serdal Adalı, teknik direktör Vincenzo İtaliano’nun kadrosunda görmeyi çok istediği Sırp golcünün transferi için bütün şartları zorladı. Başkan Adalı’nın 26 yaşındaki forvetle yaptığı son görüşmede “Gelmek istersen taleplerini yerine getireceğiz. Yeter ki Beşiktaş’a gel” ifadelerini kullandı.

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ÜÇ YILLIK SÖZLEŞME

Son olarak scout direktörü Eduard Graf’ın Sırbistan çıkarması belirleyici oldu. Transferi sonuçlandırmak için yürütülen 48 saatlik yoğun görüşmelerin ardından anlaşma sağlandı. Siyah beyazlıların Sırp golcüye 8 milyon avro yıllık ücret ödeyeceği ve bonuslarla birlikte maliyetinin 10 milyon avro seviyesinde olacağı öğrenildi. İmza parası olarak da yaklaşık 5 milyon avro verilecek. Bugün İstanbul’da olması beklenen 26 yaşındaki yıldız santrfor herhangi bir aksilik çıkmazsa üç yıllık sözleşmeye imza atacak.

Beşiktaş'ın Dusan Vlahovic'e ödeyeceği rakam belli oldu
Başlık ResmiBeşiktaş'ın Dusan Vlahovic'e ödeyeceği rakam belli oldu

MÜTHİŞ İKİLİ BULUŞUYOR

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano, Vlahovic’i sadece tanımıyor; onu nasıl kullanacağını da iyi biliyor. İtaliano yönetiminde Serie A’da Fiorentina formasıyla 2021-22 sezonunun ilk yarısında 20 gol atan Sırp yıldız, bu performansı sayesinde Juventus’a transfer olmuştu.

KOMPLE BİR SANTRFOR

Sol ayağı çok etkili
Fizik gücü yüksek
Hava toplarında etkili
Sırtı dönük oynayabiliyor
Pres oyununu seviyor
Frikik kullanabiliyor
Bitiriciliği çok kuvvetli

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