AJet'ten gençlere özel kampanya! Yurt dışı biletleri yüzde 20 indirimli

AJet, 12-27 yaş grubundaki yolculara yurt dışı uçuşlarında yüzde 20 indirim fırsatı sunuyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen yolcular, bugün 23.59'a kadar mobil uygulama üzerinden “AJGENC20” koduyla indirimli bilet satın alabilecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında Türkiye çıkışlı ve varışlı yurt dışı uçuşlarında geçerli olmak üzere 12-27 yaş grubundaki yolcular, biletlerini yüzde 20 indirimle satın alabilecek.

İNDİRİMLİ BİLETLER BUGÜN 11.00-23.59 SAATLERİ ARASINDA

Kampanya kapsamında indirimli biletler, bugün 11.00-23.59 saatlerinde yalnızca AJet mobil uygulaması üzerinden "AJGENC20" kodu kullanılarak satın alınabilecek.

İndirimli bilet uygulaması, 1 Eylül-27 Ekim 2026 tarihlerindeki seyahatlerde geçerli olacak. Kampanya kapsamında koltuk seçimlerinde de yüzde 20 indirim uygulanacak.

AJetten gençlere özel kampanya! Yurt dışı biletleri yüzde 20 indirimli

AJet'in kampanyası, Hamburg, Frankfurt, Zürih, Paris, Londra, Saraybosna, Budapeşte, Hannover, Stuttgart, Brüksel, Amsterdam, Stockholm, Berlin, Lyon, Üsküp, Priştine, Madrid, Prag, Barselona, Rotterdam, Tiran, Bükreş, Bakü, Tiflis, Moskova, St. Petersburg, Bişkek, Taşkent, Almatı, Astana, Cezayir, Amman, Süleymaniye, Cidde, Medine, Riyad, Dubai, Beyrut, Kahire, Hurgada, Şarm El-Şeyh, İskenderiye, Bağdat, Erbil, Şam ve Halep destinasyonlarında geçerli olacak.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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