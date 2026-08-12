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Spor

Son şampiyon Galatasaray'ın konuğu Çorum FK: Okan Buruk ilk 11'i belirledi

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Sarı-kırmızılılar, Süper Lig 2026-2027 sezonunun açılış maçında Çorum Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Son şampiyonun teknik direktörü Okan Buruk, 14 Ağustos akşamı Seyrantepe'de oynanacak müsabakada sahaya süreceği kadro için kararını verdi.

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Galatasaray, 14 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da sahasında oynayacağı Çorum Futbol Kulübü maçını kazanarak, yeni sezona iyi bir başlangıç yapmayı amaçlıyor. Teknik direktör Okan Buruk, bu mücadelede görev vereceği 11'i büyük ölçüde belirledi.

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STOPER TANDEMİ ABDÜLKERİM-LEMINA

TRT Spor'da yer alan habere göre; Çorum FK karşısında sarı-kırmızılı takımın kalesini Uğurcan Çakır koruyacak. Savunmanın sağında Roland Sallai, solunda Ismail Jakobs görev yapacak. Davinson Sanchez'in takıma geç katılması sebebiyle stoper tandeminin Mario Lemina ve Abdülkerim Bardakcı ikilisinden oluşması bekleniyor.

Abdülkerim Bardakcı
Başlık ResmiAbdülkerim Bardakcı

10 NUMARA YUNUS

Okan Buruk, orta sahada Lucas Torreira ve Gabriel Sara'nın önünde Yunus Akgün'e forma verecek. Hücum hattının sağ tarafında Leroy Sane, solunda Barış Alper Yılmaz oynayacak. İleri uçta ise Nijeryalı yıldız Victor Osimhen yer alacak.

Barış Alper Yılmaz
Başlık ResmiBarış Alper Yılmaz
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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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