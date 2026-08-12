Siverek’te 4 çocuk annesi S.K.’nın töre sebebiyle öldürülüp cesedinin araç içinde yakıldığı iddiasına ilişkin Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Başsavcılık olay hakkında gizlilik kararı bulunduğunu belirterek, sosyal medyada gerçeği yansıtmayan bilgi ve iddialar hakkında soruşturma başlatılacağını duyurdu.

Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı, gündem olan bir haber hakkında açıklama yaptı. Sosyal medyadaki bazı yayınlarda Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde çocuklarını kayınvalidesine bırakıp komşusuna gitmek için evden ayrılan 4 çocuk annesi S.K.’nın cansız bedeninin yanan bir araçta bulunduğu iddia edilmişti.

Aynı arabada bulunan Ş.U. isimli kişinin de yoğun bakımda tedavi altına alındığı belirtilmiş, 4 çocuk annesinin töre nedeniyle öldürüldüğü öne sürülmüştü.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Gündem olan korkunç iddianın ardından Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı, bir açıklama yaptı. Başsavcılık 8 Ağustos 2026 tarihinde Siverek ilçesi Karpuzcu Mahallesi Gözaydın Küme Evleri mevkisinde meydana gelen kasten öldürme olayıyla ilgili sosyal medya platformlarında gerçeği yansıtmayan bilgi ve iddiaların paylaşıldığını belirtti.

Başsavcılıktan Siverek’te töre vahşeti iddialarına açıklama

Paylaşımlara ilişkin soruşturma başlatılacağı uyarısında bulunan Başsavcılık olay hakkında gizlilik kararı bulunduğunu bildirdi.

Açıklamada, gerçek dışı bilgi ve iddiaları yaymaya devam eden kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesinde düzenlenen "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçu kapsamında resen soruşturma başlatılacağı ifade edildi. Açıklamada, soruşturmanın tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Şanlıurfa Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIŞanlıurfa

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