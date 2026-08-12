Adana’da sahibinin ağızlıksız dolaştırdığı Pitbull cinsi köpek, sokaktaki kediyi parçalayıp telef etti. O anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülenirken köpeğin sahibi kadının, vatandaşlara "Polisi aramayın." diye yalvarması pes dedirtti.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi’nde sabah saatlerinde, sahibinin ağızlıksız dolaştırdığı Pitbull cinsi köpek, yanından geçen kediye birden saldırdı.

KEDİYİ TELEF ETTİ

Köpeğin sahibi kadın, köpeğini durdurmaya çalışsa da köpek, kediyi parçalayarak telef etti. Köpek, yoldan geçen vatandaşların yardımıyla sakinleştirildi.

Pitbull cinsi köpek kediyi telef etti, sahibi "Polisi aramayın" diye yalvardı

"POLİSİ ARAMAYIN" DİYEREK YALVARDI

Köpeğin kediyi telef ettiği anlarda, saldırgan köpeğin sahibi kadın ise yardıma gelen vatandaşların polisi aramaları üzerine, "Polisi aramayın." diye yalvardı.

O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken kadın, daha sonra köpeğiyle birlikte bölgeden uzaklaştı.

SAMSUN'DA DA BENZER BİR OLAY YAŞANMIŞTI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde ise Samsun'da ağızlığı bulunmayan tasmalı Pitbull cinsi köpek, sitenin bahçesinde küçük bir kızın Poodle cinsi köpeğine saldırmıştı.

Samsun'daki olaydan kare

Yaşanan panik sırasında çevredeki vatandaşlar olaya müdahale ederken, yaralanan Poodle cinsi köpek veteriner kliniğinde tedavi altına alınmıştı. Küçük kız da hastaneye götürülerek tedavi edilmiş ve kuduz aşısı uygulanmıştı. Olayın ardından aile, polise giderek köpeğin sahibinden şikayetçi olmuştu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Çukurova Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSIÇukurova

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