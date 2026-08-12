Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
3. Sayfa

Pitbull cinsi köpek kediyi telef etti, sahibi "Polisi aramayın" diye yalvardı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

Adana’da sahibinin ağızlıksız dolaştırdığı Pitbull cinsi köpek, sokaktaki kediyi parçalayıp telef etti. O anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülenirken köpeğin sahibi kadının, vatandaşlara "Polisi aramayın." diye yalvarması pes dedirtti.

Özetle
Kaydet
a- | +A

Adana'nın merkez Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi’nde sabah saatlerinde, sahibinin ağızlıksız dolaştırdığı Pitbull cinsi köpek, yanından geçen kediye birden saldırdı.

KEDİYİ TELEF ETTİ

Köpeğin sahibi kadın, köpeğini durdurmaya çalışsa da köpek, kediyi parçalayarak telef etti. Köpek, yoldan geçen vatandaşların yardımıyla sakinleştirildi.

Pitbull cinsi köpek kediyi telef etti, sahibi "Polisi aramayın" diye yalvardı
Başlık ResmiPitbull cinsi köpek kediyi telef etti, sahibi "Polisi aramayın" diye yalvardı

"POLİSİ ARAMAYIN" DİYEREK YALVARDI

Köpeğin kediyi telef ettiği anlarda, saldırgan köpeğin sahibi kadın ise yardıma gelen vatandaşların polisi aramaları üzerine, "Polisi aramayın." diye yalvardı.

O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken kadın, daha sonra köpeğiyle birlikte bölgeden uzaklaştı.

SAMSUN'DA DA BENZER BİR OLAY YAŞANMIŞTI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde ise Samsun'da ağızlığı bulunmayan tasmalı Pitbull cinsi köpek, sitenin bahçesinde küçük bir kızın Poodle cinsi köpeğine saldırmıştı.

Samsun'daki olaydan kare
Başlık ResmiSamsun'daki olaydan kare

Yaşanan panik sırasında çevredeki vatandaşlar olaya müdahale ederken, yaralanan Poodle cinsi köpek veteriner kliniğinde tedavi altına alınmıştı. Küçük kız da hastaneye götürülerek tedavi edilmiş ve kuduz aşısı uygulanmıştı. Olayın ardından aile, polise giderek köpeğin sahibinden şikayetçi olmuştu.

ÖNERİLEN HABERLER
Samsun
GÜNDEM

Samsun'da pitbull dehşeti! Hem çocuğu hem köpeğini yaraladı

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Çukurova
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Kadını darbeden şahsı mahalleli böyle linç etti! Dehşet anları kamerada, 2 kişi tutuklandı
Kadını darbeden şahsı mahalleli böyle linç etti! Dehşet anları kamerada, 2 kişi tutuklandı
Kaydet
Cumhurbaşkanı’ndan Mekke Anlaşması sonrası dünyaya mesaj:
Cumhurbaşkanı’ndan Mekke Anlaşması sonrası dünyaya mesaj!
Kaydet
Galatasaray'ın sürprizini İtalyanlar duyurdu: 25 milyon euroluk transfer!
G.Saray'ın sürprizini duyurdular: En az 25 milyon euro
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.