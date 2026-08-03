Samsun’da sahipli pitbull cinsi köpek, kız çocuğu ve poodle cinsi köpeğine saldırdı. Korku dolu saldırı anı kameralara yansırken, yaralanan çocuk ve köpek tedavi altına alındı.

Samsun’un İlkadım ilçesinde bir sitenin bahçesinde korkunç bir olay yaşandı. Poodle cinsi köpeğini gezdirmeye çıkan A.D. isimli kız çocuğu, Z.S. isimli kadının tasmalı olarak ağızlıksız gezdirdiği pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

Samsunda pitbull dehşeti! Hem çocuğu hem köpeğini yaraladı

ÖNCE KÖPEĞE, SONRA ÇOCUĞA SALDIRDI

Pitbull, kız çocuğunun poodle cinsi köpeğini dakikalarca ısırdı. Köpeğini kurtarmaya çalışan küçük kız, pitbullun kendisine saldırmasıyla yere düştü. Köpek çocuğun parmağından ısırdı.

KÖPEĞİN DURUMU AĞIR

Yaşanan panik sırasında çevredeki vatandaşlar olaya müdahale ederek çocuğu kurtardı. Yaralanan poodle cinsi köpek veteriner kliniğinde, kız çocuğu ise hastanede tedavi altına alındı. Kız çocuğuna kuduz aşısı uygulandı. Olayın ardından aile, polise giderek köpeğin sahibinden şikayetçi oldu.

Öte yandan korkunç saldırı anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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