Yeni sezonda Bundesliga'da mücadele edecek Schalke 04, kontratı biten Edin Dzeko ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. 40 yaşındaki golcü, 2023-2025 arasında Fenerbahçe'nin başarısı için mücadele etmişti.

Schalke 04, geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer edilen ve sözleşmesi sona eren Edin Dzeko'yu takımda tuttu. Alman kulübü, 40 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Edin Dzeko

"HARİKA BİR TAKIMIN PARÇASI OLDUM"

Yeni sözleşmeye imza attıktan sonra açıklama yapan Dzeko, "Schalke'ye geldiğimden bu yana harika bir takımın parçası oldum ve taraftarların desteğini hissettim. Bundesliga'ya yükselmek, kariyerimin en önemli anlarından biri oldu. İnanılmaz bir deneyimdi. Futbol, hayatım boyunca beni mutlu ve bana ilham verdi. Hâlâ hırslıyım ve Bundesliga'da da takıma katkı sağlamak istiyorum" dedi.

2025-2026 sezonu ilk devresinde Fiorentina forması giyen tecrübeli golcü, ara transfer döneminde Schalke 04'e katıldı. Dzeko, Almanya temsilcisinde çıktığı 11 karşılaşmada 6 gol attı ve 3 asist yaptı.

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