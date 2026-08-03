Türkiye Ağustos ayının ilk haftasında yılın en sıcak dönemlerinden eyyam-ı bahur sıcaklarıyla karşı karşıya. Meteorolojik tahminlere göre yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkarken Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde termometrelerin 40 derecenin üzerine ulaşması bekleniyor. Peki, eyyam-ı bahur ne zaman başlar, ne zaman biter?

Halk arasında yaz mevsiminin en sıcak günlerini ifade etmek için kullanılan eyyam-ı bahur ülke genelinde hissedilmeye başlandı. Çarşamba gününden itibaren sıcak hava dalgasının yurt genelinde daha da belirgin hissedilmesi beklenirken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Peki, eyyam-ı bahur ne zaman başlar, ne zaman biter?

Eyyam-ı bahur ne zaman başlar, ne zaman biter? Sıcaklıklar 40 derecenin üstüne çıkacak!

EYYAM-I BAHUR NE ZAMAN BAŞLAR, NE ZAMAN BİTER?

Eyyam-ı bahur için kesin bir tarih Meteorolojik olarak verilemiyor. Halk arasında kullanılan takvimlere göre bu dönem genellikle 31 Temmuz-7 Ağustos veya 1-8 Ağustos tarihleri arasında kabul ediliyor.

Uzmanlara göre bu tarihler yalnızca genel bir referans niteliği taşırken hava sıcaklıklarının aynı günlerde ya da aynı seviyelerde seyretmeediği de olabiliyor.

Eyyam-ı bahur ne zaman başlar, ne zaman biter? Sıcaklıklar 40 derecenin üstüne çıkacak!

EYYAM-I BAHUR SICAKLARI TEHLİKELİ Mİ?

Aşırı sıcak havalarda herkesin tedbirli davranması gerektiği belirtilirken, bazı grupların daha yüksek risk taşıdığı ifade ediliyor.

Yaşlı bireyler, küçük çocuklar, kronik hastalığı bulunan kişiler ve yalnız yaşayan vatandaşların sıcak havadan daha fazla etkilenebileceği belirtiliyor. Özellikle de kalp-damar, solunum ve metabolik hastalıkları bulunan kişilerin sıcak hava dalgaları sırasında daha dikkatli olması öneriliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası