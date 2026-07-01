Bosna Hersek Milli Takımı Kaptanı Edin Dzeko, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ABD ile 2 Temmuz Perşembe günü TSİ 03.00'te oynayacakları son 32 turu maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin eski yıldızı, ABD'de bir televizyon kanalında spikerin Bosna Hersek'in nerede olduğunu bile bilmediğini söylemesi ve ardından özür dilemesiyle ilgili soruya cevap verdi.

Tarihinde ilk defa Dünya Kupası'nda son 32 turu oynayacak Bosna Hersek Milli Takımı'nda kaptan Edin Dzeko, turnuvanın ev sahiplerinden ABD'nin favori olduğunu ancak kendilerinin de bu noktaya şans eseri gelmediklerini belirtti.

Edin Dzeko

"BİZİM DE KALİTEMİZ VAR"

Fenerbahçe'de 2 sezon forma giyen 40 yaşındaki futbolcu, ABD Milli Takımı'nın son dönemde yaptıklarının etkileyici olduğunu dile getirerek, "Şu an oyuncuların çoğu Avrupa'da, iyi takımlarda oynuyor. Bu da ABD'nin kalitesini gösteriyor. Ayrıca teknik direktörlüğe Pochettino'yu getirmek de onlar için bir başka harika hamle. Evet favori ABD ama bizim de kalitemiz var. Sadece burada bulunmuş olmak için ya da şans eseri buraya gelmedik. Esmir gibi, Karim gibi harika oyuncularımız var. Bence Esmir için sadece bir başlangıç ve henüz tüm potansiyelini göstermedi. Umarım gösterecektir. Hızlarıyla çok derine inebildiklerini biliyoruz. Favori sizsiniz ama elemeler, grup aşamasından tamamen farklıdır" dedi.

Yıldız golcü, 2023-2025 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giydi.

"BU BİZİMLE İLGİLİ DEĞİL"

ABD'de bir televizyon kanalında spikerin Bosna Hersek'in nerede olduğunu bile bilmediğini söylemesi ve ardından özür dilemesiyle ilgili sorusuna Dzeko, “Bence bu bizimle ilgili değil. Daha çok onlar hakkında çok şey gösteriyor. Daha önemlisi ABD Milli Takımı'ndaki futbolcuların ne düşündüğü. Bence bizim kalitemiz olduğunu biliyorlar, biz de kalitemiz olduğunu biliyoruz" karşılığını verdi. Deneyimli golcünün bu sözleri büyük ilgi gördü.

Haberle İlgili Daha Fazlası