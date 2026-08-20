Zalgiris'in hocası farklı yenilgi sonrası pes etti

Kauno Zalgiris'te Teknik Direktör Zeljko Sopic, Avrupa Ligi play-off turunda Beşiktaş'a farklı kaybettikleri maçın ardından tur itirafında bulundu. Siyah beyazlıların farklı bir seviyede olduğunu kaydeden Sopic, "Beşiktaş çok farklı bir seviyede. Biz de Konferans Ligi'nde oynayacağımız için mutluyuz. Belki bizim için daha iyi olacak." dedi.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş'a 3-0 yenilen Kauno Zalgiris'te Teknik Direktör Zeljko Sopic, siyah-beyazlı takımın daha iyi oynadığını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sopic, "Beşiktaş'ı tebrik etmek istiyorum. Daha iyi olan takım Beşiktaş'tı. Benim ve oyuncularım için çok uzun bir 90 dakikaydı. İyi savaştıkları için oyuncularımla gurur duyuyorum. 3-0 yenildikten sonra bir hocanın buraya gelip 'Oyuncularımla gurur duyuyorum.' demesi size garip gelebilir ama bu çok başka bir seviye. Sanki Super Mario seviyesinde gibi diyebilirim. O seviyelere bizim gelmemiz biraz zor. Beşiktaş bugün daha fazla gol bulabilirdi. Maçın başında kornerden ve daha sonra penaltıdan goller yedik ama bu Beşiktaş daha farklı şekilde golleri bulamazdı demek değil." ifadelerini kullandı.

"KONFERANS LİGİ'NDE OYNAYACAĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"

Beşiktaş'ın seviyesinin çok üst düzey olduğunu anlatan Sopic, şunları kaydetti:

"Beşiktaş'ın çok fazla maçını izledim. Beşiktaş çok farklı bir seviyede. Biz de Konferans Ligi'nde oynayacağımız için mutluyuz. Belki bizim için daha iyi olacak. Konferans Ligi'nde ve ligde kendimize odaklanacağız. Dolayısıyla Beşiktaş'la kıyaslanmak gerçekten zor. Ben dürüst bir insanım. Hiçbir zaman bu maçtan sonra gidip de evimizde 4-0 kazanabiliriz diyemem. Eğer karşı rakip bizden iyiyse bazen de sadece onu tebrik etmek gerekir. Ligde ve Konferans Ligi'nde oynayacağımız maçlar için elimizden geleni yapacağız. Bugün taraftarlar ve atmosfer gerçekten inanılmazdı. Burada oynadığımız için oldukça mutluyuz."

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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