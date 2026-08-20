"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 68. duruşması başladı. İş adamı Halit Demir, İBB'ye daire ve para olarak 8 milyon lira rüşvet verdiğini anlattı. Ekrem İmamoğlu'nun Demir'e soru yöneltmemesi dikkat çekti.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıklar katıldı.

AZİZ İHSAN AKTAŞ DA SALONDA

Aziz İhsan Aktaş ve Ruşen Çakır'ın aralarında bulunduğu bir kısım tutuksuz sanık ile avukatların da geldiği duruşmada, Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer, İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, bazı milletvekilleri ve sanıkların yakınları izleyici olarak yer aldı.

Duruşma, tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.

MURAT ÇALIK'LA TANIŞMASINI ANLATTI

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasında beyanlarına başvurulan iş insanı Hamit Demir, mahkeme çarpıcı iddialarda bulundu.

8.000.000 TL rüşveti anlatan Demir, "2010 senesinde Beylikdüzü’nde ilk projemi yaparken bana bir plancı lazımdı. Ben o zaman AK Parti belediye başkan yardımcısı Ali Bey'e bir plancıya ihtiyacım var benim, bana destek olur musun, dedim. O da 'Murat Çalık diye bir arkadaş var, biz de çalışıyoruz. Onunla görüşebilirsin' dedi. Bana numarasını verdi. Ben Murat Bey'le görüştüm. Üç sene beraber bir plan çalışması, bizimle bir çalışması oldu. Sonra belediye seçimlerinden sonra Murat Bey'le yolları ayırdık. Başka bir arkadaşla çalışmaya başladık" dedi.

8 milyon liralık rüşvet çarkı! İş adamı bir bir anlattı, Ekrem İmamoğlu sus pus kaldı

"EKREM BAŞKANA 'DESTEK İSTİYORUM' DEDİM"

Ekrem İmamoğlu ile de nasıl görüştüğünü anlatan Demir, ifadelerini şöyle sürdürdü: "2014'te sorunlu bir parsel aldım. Çünkü 45 dönüm bir araziydi. Burada çok hacizler vardı, çok davalar vardı. Malikler birbirine girmişti. Ben buraya başlarken Mehmet Murat Çalık Bey'e 'Burayı alacağım, bana bu konuda ne diyorsun?' dedim. 'Abi burası çok sorunlu, sıkıntılı senin kararın' dedi. Ben de buradan aldım. Aldıktan sonra başladım görüşmelere. Belirli bir süre sonra satın almalar başladı. Sonraki süreçte Ekrem başkandan randevu istedim. 2015 yılında başkanla görüştüm. Dedim ki 'Başkanım bu arazileri alıyorum, biraz sıkıntılı süreç ama bu konuda ruhsatlama konusunda da destek olmanı istiyorum' dedim. O da 'Ne demek, tabii ki oluruz' dedi.

"RUHSAT İÇİN 8 MİLYON LİRA İSTEDİLER"

2017'de ruhsatlarımızı çıkarma esnasında belediye gelirler müdürlüğüne gittiğimde, 'Belediyeye bir ödeme yapacaksınız' dediler. İsmail diye bir başkan yardımcısı vardı, o beni başka bir arkadaşa yönlendirdi. Arkadaşımız da '8 milyon bize bir ödeme yaparsanız bu konuda destek oluruz' dedi. Baktım ki yapmak zorundayım. Çünkü işim var, işimi yapıyorum. Yapmasam sıkıntı yaşayacağım. Ben de dedim ki benim şu anda hiçbir param yok. Bu konuda nasıl destek olursunuz? Sonraki süreçlerde de konuşarak kısmi daire, kısmi para olma kaydıyla verdim. Ve ruhsatlarımı aldım, inşaatımı yapıp bitirdim.

ADEM SOYTEKİN'LE DE GÖRÜŞMÜŞ

Mutabakatı sağladıktan sonra süreci şirketteki yöneticilere bıraktım. Daire devirleri, çekler ve ödemeler onlar vasıtasıyla oldu. Onlarda ben yoktum. Ama daire ve çek ve nakit akışı oldu. 8 milyon TL. Adem Soytekin'i ben ilk tanıdığımda benim taşeronluk işimiz vardı, onunla ilgili geldi. Adem Soytekin geldiğinde ben iki sefer görüştüm. Bir sefer görüşmemde Mehmet Murat Çalık da vardı, Adem Bey de vardı. Murat Çalık 'Düzgün bir arkadaş, buna iş verebilirsin' dedi. Ondan sonra değerlendirdikten sonra yönetim başka bir arkadaşla yürümeye karar verdi. Adem Bey'le yürümedik.

Sonraki süreçte Adem Bey beni bir gördüğünde 'Böyle böyle belediyeye bir ödeme yapacakmışsın, ona istinaden bu dairelerin devirlerini bana yapılması gerekiyor' dedi. 'Buradaki inşaattan alır mısın?' dedim ama kabul etmedi. 'Bitmiş daire olacak' dedi. Ben de Esenyurt bölgesinde yapmış olduğum Ayışığı Vadi bölgede daireler verebileceğimi söyledim. Ondan sonraki görevi arkadaşlara bıraktım. Ondan sonra ben Adem'le iş görüşmedim. Tapu devirleri, alışverişler tamamen şirketin diğer yönetici arkadaşlar vasıtasıyla gerçekleşti.”

8 milyon liralık rüşvet çarkı! İş adamı bir bir anlattı, Ekrem İmamoğlu sus pus kaldı

EKREM İMAMOĞLU SORU SORMADI

Demir’in beyanlarının ardından kürsüye her çıkan tanık ve sanığa soru soran Ekrem İmamoğlu’nun, Demir'e soru sormaması dikkatlerden kaçmadı.

İŞTE İSTENEN CEZALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı "ihbar eden" sıfatıyla, Hazine ve Maliye, İçişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Tarım ve Orman bakanlıkları ile İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Şişli Belediye Başkanlığı "suçtan zarar gören" sıfatıyla yer alıyor.

İddianamede, 16 kişi "müşteki", 7'si firari, 5'i "müşteki sanık" olmak üzere toplam 407 kişi "sanık" olarak bulunuyor.

Suç örgütünün kurulduğu 2014'ten bugüne kadarki faaliyetleri anlatılan iddianamede, "İddianameye konu 143 eyleme ilişkin elde olunan menfaatle sebep olunan kamu zararının, suç tarihleri itibarıyla (güncel değeri hariç) toplamda menkul olarak yaklaşık 160 milyar lira ve 24 milyon dolar, gayrimenkul olarak ise İstanbul ile ülke genelinde 95 taşınmazdan ibaret (örgüt elebaşı ve yöneticilerinin suç gelirlerinden elde ettikleri mal varlıkları hariç) olduğu"na ilişkin değerlendirme yapılıyor.

İddianamede yer alan örgüt şemasında, sanık Ekrem İmamoğlu'nun "örgüt elebaşı", sanıklar Murat Ongun, Fatih Keleş, Adem Soytekin, Ertan Yıldız, Hüseyin Gün ile firari sanık Murat Gülibrahimoğlu'nun da "örgüt yöneticisi" olduğu belirtiliyor.

Şemada, 10 örgüt üyesinin Ekrem İmamoğlu'na doğrudan bağlı olduğu aktarılarak örgüt üyelerinden 77'sinin Fatih Keleş'e, 35'inin Murat Ongun'a, 8'inin Ertan Yıldız'a, 7'sinin Hüseyin Gün'e, 6'sının Murat Gülibrahimoğlu'na ve 6'sının da Adem Soytekin'e bağlı olduğu gösteriliyor.

İddianamede, Ekrem İmamoğlu'nun "suç işleme amacıyla örgüt kurmak", "kişisel verilerin kaydedilmesi", "kişisel verileri ele geçirme ve yayma", "suç delillerini gizleme", "haberleşmenin engellenmesi", "kamu malına zarar verme", "rüşvet", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "irtikap", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "ihaleye fesat karıştırma", "çevrenin kasten kirletilmesi", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "Orman Kanunu'na muhalefet" ve "Maden Kanunu'na muhalefet" suçlarından toplam 849 yıldan 2 bin 430 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

8 milyon liralık rüşvet çarkı! İş adamı bir bir anlattı, Ekrem İmamoğlu sus pus kaldı

İddianamede, Keleş'in 48 kez "rüşvet", "rüşvet alma", "rüşvet verme", 55 kez "ihaleye fesat karıştırma", 39 kez "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", 8 kez "suç gelirlerini aklama", "Maden Kanunu'na muhalefet", "Orman Kanunu'na muhalefet", "çevre kirliliğine neden olma", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "irtikap", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ile "haberleşmenin engellenmesi" suçlarından 556 yıl 8 aydan 1542 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Ongun'un "rüşvet", 53 kez "ihaleye fesat karıştırma", 33 kez "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "kişisel verileri başkasına verme, yayma veya ele geçirme", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ile "suç gelirlerini aklama" suçlarından 287 yıl 6 aydan 779 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, Yıldız'ın "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından 86 yıldan 251 yıla kadar hapsi öngörülüyor.

İddianamede, Soytekin'in "rüşvet", "zincirleme şekilde rüşvet", "irtikap" ve "suç gelirlerini aklama" suçlarından 67 yıldan 194 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilirken, Gülibrahimoğlu'nun "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç gelirlerini aklama", "evrakta sahtecilik", "Maden Kanunu'na muhalefet", "Orman Kanunu'na muhalefet", "çevre kirliliğine neden olma" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından 19 yıl 6 aydan 51 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Gün'ün "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kişisel verileri başkasına verme, yayma veya ele geçirme" suçlarından 20 yıldan 40 yıla kadar hapsi talep edilen iddianamede, örgüt yöneticisi konumundaki bu sanıkların, örgütün kendilerine bağlı yapılanmalarının faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlardan ayrıca fail olarak cezalandırılmalarına karar verilmesi gerektiği belirtiliyor.

İddianamede, yakalandıktan sonra örgütün yapısı ve faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili bilgi veren örgüt yöneticisi sanıklardan Adem Soytekin, Hüseyin Gün ve Ertan Yıldız hakkında "etkin pişmanlık" hükümlerinin uygulanması isteniyor.

Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan hakkında 5 kez "rüşvet alma", 2 kez "irtikap", "kişisel verilerin hukuka aykırı kaydedilmesi", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından toplamda 35 yıldan 91 yıla kadar hapis cezası istemine yer verilen iddianamede, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın ise 7 kez "rüşvet alma" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından toplam 30 yıldan 88 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

DOSYALAR BİRLEŞTİRİLDİ

Beyoğlu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İnan Güney'in de aralarında bulunduğu 7 sanık hakkında hazırlanan iddianame de bu davayla birleştirilmişti.

İddianamede, sanıklar İnan Güney, İsmail Akkaya, Seyhan Özcan, Veysel Eren Güven, Sabriye Akkaya, Mehmet Akif Bulut ve Deniz Göleli'nin "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme" ile "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından 9 yıl 8'er aydan 31 yıl 8'er aya kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Yargılama sürecinde, birleşen dosyadakilerle birlikte 57 sanığın tahliye edilmesiyle davada 53 tutuklu sanık bulunuyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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