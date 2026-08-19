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Yaşam

Türkiye’de termometreler yükselecek! Uzman isim sıcakların zirvesini ve bitişini açıkladı

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Türkiye’de termometreler yükselecek! Uzman isim sıcakların zirvesini ve bitişini açıkladı
Çağla Çağlar
ÇAĞLA ÇAĞLAR

Ağustos ayının kavurucu sıcakları devam ederken, hava durumunun seyri ve beklenen serinleme tarihiyle ilgili detaylar netleşti. 

YouTube kanalından son meteorolojik simülasyonları değerlendiren uzman Bünyamin Sürmeli, önümüzdeki 8 ila 10 günlük periyotta Türkiye'yi etkisi altına alacak sıcak dalgasının rotasını çıkardı.

Türkiye’de termometreler yükselecek! Uzman isim sıcakların zirvesini ve bitişini açıkladı

AFRİKA SICAĞI AVRUPA’YI DOLAŞIP KUZEYDEN GİRİŞ YAPACAK

Türkiye’nin şu anda hem Basra Körfezi hem de Kuzey Afrika kaynaklı iki ayrı sıcak hava etkisinde olduğunu belirten Bünyamin Sürmeli, Afrika'dan gelen havanın izlediği rotayı anlattı. 

Sıcağın doğrudan gelmediğini vurgulayan uzman, haritadaki hareketi "Afrika sıcağı direkt gelmiyor. Tunus, Fes hatta Libya üzerinden Avrupa'ya, İtalya taraflarına çıkıyor. Oradan Balkanlar'a dönüp bize giriş yapıyor. O nedenle kuzeye, Marmara'ya bu sıcağın gelişi biraz gecikerek olacak" sözleriyle aktardı.

Türkiye’de termometreler yükselecek! Uzman isim sıcakların zirvesini ve bitişini açıkladı

Marmara’ya gecikmeli ulaşacak bu havanın sıcaklıkları normallerin 5 derece üzerine çıkaracağını belirten Sürmeli, ilk etapta Ege, Akdeniz ve Güneydoğu'nun etkileneceğini söyledi. Bölgesel termometre değerlerini paylaşan meteorolog, "Hafta boyunca ve hafta sonunda 35-40 derece aralığında, hatta ara ara 40 derecenin üzerinde değerler ölçülebilecek. Güneydoğu'da 40-42, Akdeniz'de 40, Ege'de ise 35-40 derece bandı görülecek" açıklamasında bulundu.

Türkiye’de termometreler yükselecek! Uzman isim sıcakların zirvesini ve bitişini açıkladı

MARMARA VE İSTANBUL İÇİN KRİTİK GÜNLER 

Marmara'da, Balkanlar üzerinden dolaşan Afrika sıcağının bölgeye kademeli girmesi nedeniyle pazartesiye kadar normallerin 3 derece üzerinde bir seyir izleneceğini belirten uzman, hafta ortasından itibaren tablonun değişeceğini belirtti. Sürmeli, "Pazartesi, salı ve çarşamba itibarıyla değerler normallerin 4-5 derece üzerine çıkacak. Marmara genelinde 35, 36, 37 dereceler görülebilecek. İstanbul da 34-35 dereceleri bu dönemde yakalıyor" dedi.

Türkiye’de termometreler yükselecek! Uzman isim sıcakların zirvesini ve bitişini açıkladı

YAĞIŞ YURDU TERK EDİYOR

Sıcak dalgasıyla birlikte ferahlatıcı bir yağış beklentisi içinde olanlara üzücü haberi veren Sürmeli, yağış simülasyonunu göstererek "Orta Akdeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz'e ara ara gelen kısa süreli yağışlar dışında durum zayıf. Perşembe ve cumadan itibaren yağışlar yurdun tamamından ayrılıyor" bilgisini verdi.

Hem Basra'dan gelen kuru havanın hem de Afrika'dan karayı dolaşarak gelen havanın nemi düşürdüğünü vurgulayan uzman, "Marmara'ya da Balkanlar üzerinden kuru hava girişi olacak. Cuma ve cumartesi Marmara ile Kuzey Ege sert esecek. Yağışın olmadığı, güneşin kavurduğu, nemin düştüğü ve rüzgarın estiği bu dönemde orman yangınlarına karşı çok dikkatli olunmalı" ifadelerini kullandı.

Türkiye’de termometreler yükselecek! Uzman isim sıcakların zirvesini ve bitişini açıkladı

ÜÇ BÜYÜK KENTTE NEM %15'E KADAR DÜŞÜYOR

Büyükşehirlerdeki hava koşullarını tek tek ele alan Sürmeli, İstanbul’da 29-30 derece olan mevsim normallerinin önümüzdeki hafta 33-34 derecelere tırmanacağını, cumadan itibaren sert rüzgarın etkili olacağını ancak yağış beklenmediğini söyledi.  

Ankara’da da benzer bir kuraklığın hakim olacağını kaydeden meteorolog, "Başkentte 5 ila 10 gün boyunca yağış yok. Nem oranları yüzde 15'lere kadar iniyor, ciddi bir kuru hava var. Sıcaklıklar 32-33 derecelerden 35 dereceye çıkmaya hazırlanıyor" açıklamasını yaptı. 

İzmir'in ise perşembeden itibaren 39-40 dereceleri göreceğini belirten Sürmeli, kentin önümüzdeki haftanın ortasına kadar 36-40 derece aralığında kalmaya devam edeceğini vurguladı.

Türkiye’de termometreler yükselecek! Uzman isim sıcakların zirvesini ve bitişini açıkladı

SICAK HAVA YURDU NE ZAMAN TERK EDECEK?

Sürmeli, kavurucu sıcak dalgasının kırılacağı tarihi de açıkladı. Sürmeli, normallerin üzerindeki bu sıcak tablonun ay sonuna doğru dağılacağını belirterek "Bu sıcakların bitiş tarihi ayın 27-28'i ya da 28-29'u gibi olacak" diyerek sözlerini noktaladı.

 

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