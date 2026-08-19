Türkiye’de termometreler yükselecek! Uzman isim sıcakların zirvesini ve bitişini açıkladı

AFRİKA SICAĞI AVRUPA’YI DOLAŞIP KUZEYDEN GİRİŞ YAPACAK

Türkiye’nin şu anda hem Basra Körfezi hem de Kuzey Afrika kaynaklı iki ayrı sıcak hava etkisinde olduğunu belirten Bünyamin Sürmeli, Afrika'dan gelen havanın izlediği rotayı anlattı.

Sıcağın doğrudan gelmediğini vurgulayan uzman, haritadaki hareketi "Afrika sıcağı direkt gelmiyor. Tunus, Fes hatta Libya üzerinden Avrupa'ya, İtalya taraflarına çıkıyor. Oradan Balkanlar'a dönüp bize giriş yapıyor. O nedenle kuzeye, Marmara'ya bu sıcağın gelişi biraz gecikerek olacak" sözleriyle aktardı.