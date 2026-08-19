Rusya'da akaryakıt krizi yeniden patlak verdi! Hükümetten dikkat çeken hamle

Rusya, iç piyasada artan akaryakıt talebini karşılamak ve arzı artırmak amacıyla yakıt ithalatına başladı. Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ülkede tüketimin yüzde 20 ila 30 arttığını açıkladı.

Rusya'da akaryakıt piyasasında yaşanan sıkıntılar yeniden gündemde. İç piyasadaki arzı artırmak isteyen Moskova, akaryakıt ithalatına başladı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, devlet kanalı Vesti'ye yaptığı açıklamada, piyasadaki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İç piyasaya daha fazla yakıt sağlanması için gerekli düzenlemelerin hayata geçirildiğini belirten Novak, "Şu anda ithalat başladı" dedi.

Novak ayrıca, daha düşük standart sınıfındaki Euro-2, Euro-3 ve Euro-4 yakıtların üretilebilmesine yönelik düzenlemelerin de kabul edildiğini ifade etti.

TÜKETİM YÜZDE 30 ARTTI

Ülkede iç piyasanın ihtiyacını karşılayacak miktarda yakıt bulunduğunu belirten Novak, buna rağmen yüksek talebin tüketimi önemli ölçüde artırdığını söyledi.

Novak, yakıt tüketiminin yaklaşık yüzde 20 ila 30 arttığını belirterek piyasanın yeniden zor bir dönemden geçtiğine dikkat çekti.

Hükümetin gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Novak, şirketler ve bölgesel yönetimlerle birlikte durumun günlük olarak izlendiğini kaydetti.

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RAFİNERİLERDE BAKIM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Novak, bazı petrol rafinerilerindeki bakım çalışmalarının kısa süre içerisinde tamamlanmasını ve bunun ardından akaryakıt piyasasındaki durumun iyileşmesini beklediklerini söyledi.

Rusya, dünyanın en büyük petrol üreticileri arasında yer almasına rağmen son dönemde akaryakıt arzında sorunlarla karşı karşıya.

Ukrayna'nın Rusya'daki petrol rafinerilerine yönelik insansız hava aracı saldırıları nedeniyle çok sayıda tesisin bakıma alınması, ülkedeki akaryakıt arzını olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde benzin satışına yönelik kısıtlamalar uygulanmaya başlandı.

Rus hükümeti daha önce benzin ve dizel yakıt ihracatını da yasaklamıştı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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