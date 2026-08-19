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KPEKS ne zaman işlem görecek? Kapeks Kimya halka arz sonuçları açıklandı

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KPEKS ne zaman işlem görecek? Kapeks Kimya halka arz sonuçları açıklandı
Fotoğraf Başlığı KPEKS ne zaman işlem görecek

Kapeks Kimya Sanayi A.Ş.’nin halka arz sürecinin tamamlanmasının ardından şirket paylarının Borsa İstanbul’da hangi tarihte işlem göreceği netleşti. 12, 13 ve 14 Ağustos 2026 tarihlerinde yatırımcılardan talep toplayan Kapeks Kimya’nın payları, KPEKS işlem koduyla Yıldız Pazar’da işlem görecek.

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Halka arzda 94 TL olarak belirlenen fiyat üzerinden toplam 25 milyon 100 bin lot yatırımcılara sunuldu. 518 bin 750 yatırımcının pay aldığı halka arzda bireysel yatırımcılara kişi başına yaklaşık 24 lot düştü. Şimdi ise yatırımcıların gündeminde KPEKS hisselerinin borsada ilk işlem göreceği tarih ve başlangıç fiyatı bulunuyor. Peki, KPEKS ne zaman işlem görecek?

KPEKS ne zaman işlem görecek? Kapeks Kimya halka arz sonuçları açıklandı
Başlık ResmiKPEKS ne zaman işlem görecek? Kapeks Kimya halka arz sonuçları açıklandı

KPEKS NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Kapeks Kimya payları 21 Ağustos 2026 Cuma günü Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacak. Şirketin payları KPEKS.E işlem koduyla Yıldız Pazar bünyesinde yatırımcıların alım satım işlemlerine açılacak.

KPEKS ne zaman işlem görecek? Kapeks Kimya halka arz sonuçları açıklandı
Başlık ResmiKPEKS ne zaman işlem görecek? Kapeks Kimya halka arz sonuçları açıklandı

BORSA İSTANBUL'DA ÜÇ YENİ ŞİRKET İŞLEM GÖRMEYE BAŞLAYACAK

Kapeks Kimya ile birlikte halka arz sürecini tamamlayan iki şirketin daha bu hafta Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlaması bekleniyor.

Türker Vangölü Enerji Yatırım A.Ş. (VEYAS) ve Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TKNKA) payları 20 Ağustos 2026 tarihinde işlem görmeye başlayacak.

Türker Vangölü Enerji'nin baz fiyatı 136 TL, Teknika Plast'ın baz fiyatı ise 85,40 TL olarak açıklandı.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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