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CITAS ne zaman işlem görecek? Çitlekçi halka arz sonuçları ve işlem tarihi

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CITAS ne zaman işlem görecek? Çitlekçi halka arz sonuçları ve işlem tarihi
Fotoğraf Başlığı CITAS ne zaman işlem görecek?

Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş. halka arzının ardından yatırımcıların merak ettiği Borsa İstanbul'da işlem görme tarihi netleşti. 10-11-12 Ağustos 2026 tarihlerinde talep toplama sürecini tamamlayan şirketin halka arz edilen payları Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak. Yatırımcılar ise ''CITAS ne zaman işlem görecek?'' sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, CITAS işlem tarihi ve halka arz sonuçları...

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Çitlekçi halka arz sonuçları açıklandı. Yaklaşık 2,7 milyar TL büyüklüğündeki halka arzda yatırımcılardan yoğun talep geldi. Sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle halka arz edilen 36 milyon 500 bin TL nominal değerli payların tamamı satılırken, toplam talep miktarı halka arz edilen payların yaklaşık 7,83 katına ulaştı. Halka arz sonrasında 556 bin 728 yatırımcıya pay dağıtımı gerçekleştirildi. Peki, CITAS ne zaman işlem görecek?

CITAS ne zaman işlem görecek? Çitlekçi halka arz sonuçları ve işlem tarihi
Başlık ResmiCITAS ne zaman işlem görecek? Çitlekçi halka arz sonuçları ve işlem tarihi

CITAS NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş. payları 18 Ağustos 2026 Salı günü Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak.

Şirketin halka arz edilen payları Yıldız Pazar'da yatırımcıların alım satımına açılacak. Payların Borsa İstanbul'daki işlem kodu ise CITAS olarak belirlendi.

CITAS ne zaman işlem görecek? Çitlekçi halka arz sonuçları ve işlem tarihi
Başlık ResmiCITAS ne zaman işlem görecek? Çitlekçi halka arz sonuçları ve işlem tarihi

ÇİTLEKÇİ HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR?

CITAS paylarının Borsa İstanbul'daki baz fiyatı 73,70 TL olarak belirlendi. Yatırımcılar 18 Ağustos'tan itibaren belirlenen fiyat üzerinden piyasa hareketlerini takip edebilecek.

CITAS ne zaman işlem görecek? Çitlekçi halka arz sonuçları ve işlem tarihi
Başlık ResmiCITAS ne zaman işlem görecek? Çitlekçi halka arz sonuçları ve işlem tarihi

ÇİTLEKÇİ HALKA ARZINDA KAÇ LOT DAĞITILDI?

Halka arz kapsamında toplam 36 milyon 500 bin TL nominal değerli pay yatırımcılara tahsis edildi. Payların dağıtımı 556 bin 728 yatırımcıya gerçekleştirildi.

Çitlekçi halka arzında yurt içi bireysel yatırımcı kategorisinde 24 milyon 402 bin 436 TL nominal, yüksek talepte bulunacak yatırımcı grubunda 127 milyon 843 bin 083 TL nominal, yurt içi kurumsal yatırımcı kategorisinde 101 milyon 816 bin 723 TL nominal ve yurt dışı kurumsal yatırımcı kategorisinde 31 milyon 643 bin 750 TL nominal talep toplandı.

Taleplerin toplamı 285 milyon 705 bin 992 TL nominal seviyesine ulaştı.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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