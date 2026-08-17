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Dünya

İngiltere Başbakanı'nı sahte Beyaz Saray mesajıyla kandırdılar!

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İngiltere Başbakanı'nı sahte Beyaz Saray mesajıyla kandırdılar!
Fotoğraf Başlığı İngiltere Başbakanını sahte Beyaz Saray mesajıyla kandırdılar!

İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın, ABD Başkanı Donald Trump’ın en yakın kurmaylarından Beyaz Saray Genel Sekreteri Susie Wiles'ın kimliğine bürünen bir dolandırıcıyla mesajlaştığı ortaya çıktı.

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Transatlantik ilişkilerde skandal niteliğinde bir siber güvenlik zafiyeti patlak verdi.

Politico'ya konuşan dört yetkili, 20 Temmuz’da göreve başlayan İngiltere Başbakanı Andy Burnham’ın, Beyaz Saray Genel Sekreteri Susie Wiles zannettiği bir taklitçiyle mesajlaştığını doğruladı.

Başbakanlık koltuğuna oturduktan hemen sonra yaşanan olayda Burnham'ın, durumdan şüphelenene kadar sahte hesapla birkaç mesaj alışverişinde bulunduğu öne sürüldü.

İngiltere Başbakanlığı konuya ilişkin resmi bir detay vermekten kaçınarak ulusal güvenlik meseleleri hakkında yorum yapılmadığını duyurdu. İletişim süreciyle ilgili bilgi sahibi kaynaklar ise iletilen mesajların kritik bir içerik taşımadığını ifade etti.

İngiltere Başbakanı'nı sahte Beyaz Saray mesajıyla kandırdılar!
Başlık Resmiİngiltere Başbakanı'nı sahte Beyaz Saray mesajıyla kandırdılar!

BEYAZ SARAY VE LONDRA HATTINDA HACKER ENDİŞESİ

Diğer yandan mesajlaşma skandalı İngiliz diplomasisini ve istihbarat birimlerini teyakkuza geçirdi. Washington’daki İngiltere Büyükelçiliği yetkilileri, olayın ciddiyeti nedeniyle Beyaz Saray ile temas kurarak durumu üst düzey yetkililere iletti.

Yaşanan kriz, Beyaz Saray Genel Sekreteri Susie Wiles’ın telefon rehberinin veya kişisel iletişim bilgilerinin yeniden ele geçirilmiş olabileceği ihtimalini gündeme taşıdı. Geçtiğimiz dönemde de ABD’li senatörler, valiler ve üst düzey iş insanları kendisini Wiles olarak tanıtan sahte bir kişiden mesajlar almış, yaşanan olayın ardından FBI geniş kapsamlı bir soruşturma başlatmıştı.

Başbakan Andy Burnham ile sahte danışman arasındaki yazışmaların tam içeriği ve hangi tarihlerde gerçekleştiği hususundaki gizlilik ise korunmaya devam ediyor.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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