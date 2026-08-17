Ankara'da 3 belediye başkanının daha AK Parti'ye geçeceği iddia edildi

Ankara kulislerinde 3 belediye başkanının daha AK Parti'ye geçebileceği iddia ediliyor. Bu isimlerin Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör ve Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç olduğu konuşuluyor.

AK Parti’nin Başkent Millet Bahçesi’nde yapılan 25. Yıl Özel Mitingi, partiye yönelik yeni katılımlarla da gündem olmuştu. İYİ Parti, CHP ve Yeniden Refah Partisi’nden istifa eden 3 milletvekili ile 12 belediye başkanının AK Parti’ye katılmasının sonrasında, Ankara’da partiye yeni katılımların da olabileceği iddiası konuşuluyor.

Gazeteci Sinan Burhan, tv100’de yaptığı açıklamalarda Ankara’daki siyasi hareketlilik ile alakalı dikkat çeken bir kulis bilgisini verdi. Burhan, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör ve Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç'un ilerleyen günlerde AK Parti’ye geçebileceğini konuşulduğunu belirtti.

"MANSUR YAVAŞ'IN ETKİSİ AZALMIŞ GÖRÜNÜYOR"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın siyasi etkisinin de sorgulanmaya başlanacağına dikkat çeken Burhan, bazı belediye başkanlarının Yavaş’tan bağımsız hareket etmeye başladığını kaydetti.

Burhan, “Mansur Yavaş’ın etkisi azalmış gözüküyor. Önümüzdeki günlerde Ankara’da 3 belediye başkanının da AK Parti’ye katılma durumu var. Kalecik, Nallıhan ve Polatlı isimleri konuşuluyor” açıklamalarını yaptı.

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| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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