Teknika Plast halka arz talep toplama tarihleri netleşti. Halka arz fiyatı, talep toplama tarihleri, toplam lot miktarı ve katılım endeksi uygunluğu, TKNKA halka arzına katılmayı planlayan yatırımcılar tarafından araştırılıyor.

Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz sürecinde talep toplama aşamasına geçiliyor. Plastik ambalaj ve endüstriyel plastik ürünleri alanında faaliyet gösteren şirketin halka arzında sermaye artırımı ile ortak satışı birlikte gerçekleştirilecek. Teknika Plast halka arz tarihleri ve pay satışına ilişkin ayrıntılar da netleşti

TEKNİKA PLAST HALKA ARZ NE ZAMAN?

Teknika Plast halka arzında talep toplama işlemleri 12-13-14 Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Şirket payları halka arz kapsamında 85,40 TL sabit fiyat üzerinden yatırımcılara sunulacak. Güncel halka arz bilgilerine göre toplam 31 milyon TL nominal değerli payın satışı planlanıyor.

Halka arzın 25 milyon lotluk bölümü sermaye artırımı kapsamında satışa çıkacak. Buna göre şirketin 100 milyon TL olan çıkarılmış sermayesi 125 milyon TL'ye yükseltilecek.

Teknika Plast halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu? Teknika Plast halka arz tarihleri

TEKNİKA PLAST HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Teknika Plast halka arzının katılım endeksine uygunluğu, yatırımcıların yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Şirketin, Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu'nda doğrudan katılım finansı ilkelerine aykırı bir faaliyet bulunmadığı belirtiliyor. Teknika Plast'ın katılım finansı ilkelerine uygun olduğu görülüyor.

Teknika Plast halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu? Teknika Plast halka arz tarihleri

TEKNİKA PLAST HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Teknika Plast halka arzında yatırımcılara sunulacak toplam pay miktarı 31 milyon lot olarak açıklandı. Yatırımcı başına düşecek kesin lot miktarı ise talep toplama tamamlanmadan belli olmayacak. Dağıtılacak lot sayısı, ilgili yatırımcı grubuna ayrılan pay miktarı ve halka arza gelen talebe göre şekillenecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası