Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

4 yıl dayanamadılar! Bitlis’ten Şırnak’a taşınan köyde isyan bayrakları çekildi: Yeniden Bitlis'e bağlansın

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

2022 yılında Bitlis'ten alınarak Siirt'in Şirvan ilçesine bağlanan Cevizdalı köyü sakinleri, yeniden Bitlis’e bağlanmak istediklerini söyledi. Komşu Ormanbağı köyü ile mera ve sınır anlaşmazlığı yaşadıklarını belirten köylüler, anlaşmazlığın ciddi boyuta ulaşmasından endişe duyuyor.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Bitlis'ten alınarak Siirt'in Şirvan ilçesine bağlanan Cevizdalı köyü sakinleri, yaşadıkları sıkıntılardan dolayı yeniden Bitlis'e bağlanmak istiyor.

Uzun yıllar Bitlis merkez ilçeye bağlı olan Cevizdalı köyü, 5 Ocak 2022 tarihli ve 5070 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Siirt'in Şirvan ilçesine bağlanmıştı. 2022 yılında Bitlis'ten alınarak Siirt'in Şirvan ilçesine bağlanan Cevizdalı köyünün sakinleri, yeniden Bitlis'e bağlanmak istediklerini belirtti.

4 yıldır çeşitli sorunlarla karşı karşıya kaldıklarını söyleyen mahalleli, komşu Ormanbağı köyü ile yaşanan sınır ve mera sorunlarının giderek büyüdüğünü öne sürdü. İdari değişikliğe karşı hukuki süreç başlatan köy sakinlerinin davası reddedildi.

4 yıl dayanamadılar! Bitlis’ten Şırnak’a taşınan köyde isyan bayrakları çekildi: Yeniden Bitlise bağlansın
Başlık Resmi4 yıl dayanamadılar! Bitlis’ten Şırnak’a taşınan köyde isyan bayrakları çekildi: Yeniden Bitlise bağlansın

"İZİNSİZ KULLANIYORLAR”

Köy sakinlerinden Mehmet Zakir Akçelik, şöyle konuştu:

Köyümüz 2022 yılında Bitlis'ten alınarak Siirt'in Şirvan ilçesine bağlandı. O günden bu yana yaklaşık 4 yıldır ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Bugün en büyük sorunlarımızdan biri komşu Ormanbağı köyü ile aramızdaki sınır anlaşmazlığıdır. Sınırlarımız Yargıtay kararıyla belirlenmiş olmasına rağmen Ormanbağı köyünden bazı kişiler meralarımızda çadır ve barakalar kuruyor. Tapulu ve tapusuz arazilerimiz ile köyümüze ait ormanlık alanların izinsiz kullanıldığını ve bu alanlarda hayvan otlatıldığını görüyoruz.

SINIRLARI YARGITAY BELİRLENDİ

Akçelik, iki köy arasındaki sınırların Yargıtay kararıyla belirlendiğini buna rağmen Ormanbağı köyünden bazı kişilerin Cevizdalı'ya ait olduğunu iddia etti. Cevizdalı'nın Bitlis'e bağlı olduğu dönemde idari sınırların, ulaşım güzergâhının ve bağlı oldukları jandarma karakolunun farklı olduğunu ifade eden Akçelik, köyün Şirvan'a bağlanmasının ardından mevcut sorunların daha da arttığını savundu.

4 yıl dayanamadılar! Bitlis’ten Şırnak’a taşınan köyde isyan bayrakları çekildi: Yeniden Bitlise bağlansın
Başlık Resmi4 yıl dayanamadılar! Bitlis’ten Şırnak’a taşınan köyde isyan bayrakları çekildi: Yeniden Bitlise bağlansın

“SORUNLAR DAHA DA BÜYÜDÜ"

Akçelik, "Çünkü il sınırımız, yolumuz ve bağlı olduğumuz jandarma karakolu farklıydı. Şirvan'a bağlandıktan sonra ise bütün bu süreçler Şirvan üzerinden yürütülmeye başlandı ve yaşadığımız sorunlar daha da büyüdü" dedi.

4 yıl dayanamadılar! Bitlis’ten Şırnak’a taşınan köyde isyan bayrakları çekildi: Yeniden Bitlise bağlansın
Başlık Resmi4 yıl dayanamadılar! Bitlis’ten Şırnak’a taşınan köyde isyan bayrakları çekildi: Yeniden Bitlise bağlansın

Akçelik, iki köy arasındaki mevcut anlaşmazlığın daha ciddi olaylara dönüşmesinden endişe duyduklarını belirterek şöyle devam etti:

Biz kimseyle kavga etmek istemiyoruz. Bu meselenin daha fazla büyümesini de istemiyoruz. Gerekli adımlar atılmazsa iki köy arasındaki huzursuzluğun ileride daha ciddi olaylara yol açmasından endişe ediyoruz. Yetkililerimizin bölgeye gelerek durumu yerinde incelemesini ve gerekli adımları atmasını istiyoruz.

“YENİDEN BİTLİS'E BAĞLANSIN”

Akçelik, "Talebimiz çok açık ve nettir. Köyümüzün yeniden Bitlis'e bağlanmasını istiyoruz. Çünkü geçmişimiz, nüfus kayıtlarımız, sosyal hayatımız, ticaretimiz ve aidiyetimiz yıllardır Bitlis'tir” dedi.

4 yıl dayanamadılar! Bitlis’ten Şırnak’a taşınan köyde isyan bayrakları çekildi: Yeniden Bitlise bağlansın
Başlık Resmi4 yıl dayanamadılar! Bitlis’ten Şırnak’a taşınan köyde isyan bayrakları çekildi: Yeniden Bitlise bağlansın

Cevizdalı köyü, 1992 yılında gerçekleştirilen saldırıyla da Türkiye gündemine gelmişti. Köylülerin aktardığı bilgilere göre saldırıda 37 köy sakini hayatını kaybetmiş, 21 kişi yaralanmış ve köydeki evler büyük ölçüde zarar görmüştü.

ÖNERİLEN HABERLER
Kispetini gören şaştı kaldı! 14 yaşındaki güreşçi Türkiye ikincisi oldu! Şampiyonaya derecesi değil ismi damga vurdu
YAŞAM

Kispetini gören şaştı kaldı! 14 yaşındaki güreşçi Türkiye ikincisi oldu! Şampiyonaya derecesi değil ismi damga vurdu

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Bitlis
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Süper Lig ne zaman başlıyor? 2026-2027 Süper Lig ilk hafta fikstürü
Süper Lig ne zaman başlıyor?
Kaydet
3 ilde kötü şartlar nedeniyle denize girmek yasaklandı
3 ilde kötü şartlar nedeniyle denize girmek yasaklandı
Kaydet
TFF Fantezi Lig nedir, nasıl oynanır? Fantezi Lig kayıt olma ve takım kurma adımları
TFF Fantezi Lig nedir, nasıl oynanır?
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.