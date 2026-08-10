Alperen Duymaz ve Özge Yağız'ın başrollerini paylaştığı Doğanın Kanunu dizisi yaz sezonunda başlayan yapımlar arasındaydı. Şimdi ise ''Doğanın Kanunu final mi yapacak, son bölüm ne zaman?'' soruları gündemde yerini buldu. Gözler ise Doğanın Kanunu final bölümü tarihine çevrildi.

İdealist mühendis Yaman ile hayatı farklı bir noktaya savrulan Doğa'nın yıllar sonra yeniden karşılaşmasını konu alan Doğanın Kanunu dizisi yeniden gündemde. Her çarşamba akşamı saat 20.00'de ekranlara gelen dizinin final bölümü ve tarihi sorgulanıyor. Peki, Doğanın Kanunu final mi yapacak, son bölüm ne zaman?

Doğanın Kanunu final mi yapacak, son bölüm ne zaman? Gözler final bölümü tarihinde!

DOĞANIN KANUNU FİNAL Mİ YAPACAK?

Doğanın Kanunu ekran yolculuğunu tamamlamaya hazırlanıyor. Ay Yapım tarafından Star TV için hazırlanan dizinin 13. bölümde final yapmasına karar verildi.

Dizinin final kararıyla birlikte hikayenin önümüzdeki bölümlerde nasıl sonuçlanacağı da merak konusu oldu.

Doğanın Kanunu final mi yapacak, son bölüm ne zaman? Gözler final bölümü tarihinde!

DOĞANIN KANUNU SON BÖLÜM NE ZAMAN?

Doğanın Kanunu'nun final bölümü 2 Eylül 2026 Çarşamba günü yayınlanacak.

Dizinin final bölümüne kadar yeni bölümleri her hafta Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam edecek.

Doğanın Kanunu final mi yapacak, son bölüm ne zaman? Gözler final bölümü tarihinde!

DOĞANIN KANUNU 10. BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin yeni bölümü 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 20.00'de Star TV'de yayınlanacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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