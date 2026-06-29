Kanal D ekranlarında yayınlanan Daha 17 dizisi, son günlerde sosyal medyada dolaşan erken final iddialarıyla gündeme geldi. Dizinin yayın takvimi ve yeni bölümüne ilişkin gelişmeler yakından takip edilirken, final yapıp yapmayacağı da izleyiciler tarafından araştırılıyor.

31 Mayıs 2026'da ekran yolculuğuna başlayan Daha 17, kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Dizinin final yapacağına dair sosyal medyada dolaşan iddiaların ardından gözler, yapımcı ve kanal cephesinden gelecek resmi açıklamalara çevrildi.

DAHA 17 FİNAL Mİ YAPACAK?

Daha 17 dizisinin final yapacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Son günlerde sosyal medyada ortaya atılan erken final iddiaları izleyiciler arasında merak uyandırırken, Kanal D ve yapım şirketi Pastel Film tarafından dizinin yayından kaldırılacağına dair herhangi bir duyuru paylaşılmadı.

Daha 17 final mi yapacak, yeni bölüm ne zaman?

Öte yandan Daha 17, Kanal D'nin güncel yayın planında pazar akşamı saat 20.00 kuşağındaki yerini koruyor. Dizinin resmi internet sitesi ve yayın akışında yeni bölümlerin yayınlanmaya devam edeceği görülüyor. Kanal veya yapım şirketinden resmi bir açıklama gelmediği için söz konusu iddialar doğrulanmadı. Dizi olağan yayın akışında yayınlanmaya devam ediyor.

Daha 17 final mi yapacak, yeni bölüm ne zaman?

DAHA 17 YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Daha 17, yeni bölümleriyle her pazar saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Yayın akışında bir değişiklik olmaması halinde Daha 17'nin yeni bölümü gelecek pazar saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Başrollerini Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak, Armağan Oğuz, Ceren Ayruk, Ata Yaşat ve Dilara Aksüyek'in paylaştığı yapım, Bodrum'da geçen hikayesiyle dikkat çekiyor.

Daha 17 final mi yapacak, yeni bölüm ne zaman?

MANİFEST GRUBU DİZİYE KONUK OLUYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, son dönemin dikkat çeken kız gruplarından Manifest, Daha 17'nin 7. bölümünde konuk oyuncu olarak yer alacak. Daha önce şarkıları dizide kullanılan grup, bu kez hikayenin bir parçası olarak izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

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