Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 81 ilde kamu kurum ve kuruluşlarınca faaliyet gösteren tüm kreş ve gündüz bakımevlerinde ortak kuralların uygulanacağını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 0-6 yaş arasındaki çocukların sevgi ve şefkat dolu ortamlarda büyümelerini, kendilerini güvende hissetmelerini ve sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini önemsediklerini belirtti.

Karar Resmi Gazetede! Tüm kreşlerde ortak kurallar uygulanacak

FARKLILIKLAR ORTADAN KALDIRILACAK

Bu kapsamda yeni bir adım attıklarını ifade eden Göktaş, yürürlüğe giren Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliği ile çocuklara hizmet sunan merkezlerde karşılaşılan yetki, standart ve süreç farklılıklarının ortadan kaldırılacağını kaydetti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş

Yeni yönetmelikle birlikte 81 ilde kamu kurum ve kuruluşlarınca faaliyet gösteren ve faaliyet gösterecek tüm kreş ve gündüz bakımevleri için ortak kurallar oluşturulacağını vurgulayan Göktaş, uygulama birliğinin sağlanacağını belirtti.

Karar Resmi Gazetede! Tüm kreşlerde ortak kurallar uygulanacak

Bakan Göktaş, paylaşımında, "Biricik çocuklarımıza ve kıymetli ailelerimize hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

Karar Resmi Gazetede! Tüm kreşlerde ortak kurallar uygulanacak

Karar Resmi Gazetede! Tüm kreşlerde ortak kurallar uygulanacak

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