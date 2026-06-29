Adana’da arkadaşına banka hesabı ve IBAN bilgisini veren 17 yaşındaki kızının kandırdığını öne süren Cemile Tursun, gözyaşları içinde yardım istedi. Kızının 7 yıl hapis cezası aldığını belirten Tursun “Benim kızım arkadaş kurbanı oldu. Kızımın IBAN'ını kullanıp 700 bin lira dolandırdılar. Biz parayı yatırıyoruz ama başka bir borç çıkıyor” dedi.

IBAN dolandırıcılıklarının ardı arkası kesilmez son mağdur Adana’da yaşayan 17 yaşındaki Sema Nur Tursun oldu. Kızının arkadaş çevresi tarafından kandırıldığını iddia eden Cemile Tursun, kızının reşit olmadığı dönemde hesabının kullanıldığını belirtti. İddiaya göre genç kız terzide çalışırken arkadaşının isteği üzerine banka hesabı ve IBAN bilgisini kullandırdı.

700 bin TL’lik IBAN tuzağı! 17 yaşındaki kıza 7 yıl hapis cezası verildi, annesi gözyaşlarına boğuldu: Kızım arkadaş kurbanı oldu

7 YIL HAPİS CEZASI ALDI

17 yaşındaki Sema Nur Tursun, dolandırıcılık dosyaları kapsamında 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

700 bin TL’lik IBAN tuzağı! 17 yaşındaki kıza 7 yıl hapis cezası verildi, annesi gözyaşlarına boğuldu: Kızım arkadaş kurbanı oldu

“KIZIM ARKADAŞ KURBANI OLDU”

Kızının kandırıldığını savunan anne Cemile Tursun, gözyaşları içinde konuştu:

Kiracıyım. Eşimin gözleri görmüyor ve iki çocuğum da mahkum. Yetkililerden af istiyoruz. Bu mağdurlara yardımcı olun. Benim kızım arkadaş kurbanı oldu. Kızımı kandırıp kartını alıyorlar. Kızım daha 17 yaşında. Kızım kart çekebilir mi? Mağdur.

700 bin TL’lik IBAN tuzağı! 17 yaşındaki kıza 7 yıl hapis cezası verildi, annesi gözyaşlarına boğuldu: Kızım arkadaş kurbanı oldu

“700 BİN LİRA DOLANDIRDILAR”

Anne Tursun “Kızımın IBAN'ını kullanıp 700 bin lira dolandırdılar. Biz parayı yatırıyoruz ama başka bir borç çıkıyor. Asıl sorumluların ceza almadığını iddia eden Cemile Tursun, "Kızımı dolandıran kişi mahkemeye çıkıyor ve ona beraat veriyorlar, ama kızım ceza alıyor. Kızım iki dosyadan 7 yıl ceza aldı. Daha başka dosyalar da çıkıyor" dedi.

700 bin TL’lik IBAN tuzağı! 17 yaşındaki kıza 7 yıl hapis cezası verildi, annesi gözyaşlarına boğuldu: Kızım arkadaş kurbanı oldu

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