İstanbul Esenler’de bir kargo aracında bulunan personelin, yanından geçen motosiklet sürücüsüne küfür etmesi ve ardından yaşanan gerginlik kameralara yansıdı. Motosikletlinin uyarısı üzerine araçtan inmeye çalışan şahısla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Olayın hızla yayılmasının ardından ilgili kargo firması, görüntülerdeki personellerin iş akdinin feshedildiğini kamuoyuna duyurdu.

İstanbul Esenler’de bir kargo aracındaki şahsın motosikletliye küfür etmesi ve ardından araçtan inmeye çalışmasıyla yaşanan gerginlik kameralara yansıdı. Olayın ardından Yurtiçi Kargo, idari sürecin ivedilikle sonuçlandırıldığını belirterek, "olayla bağı bulunan personellerin iş akdi feshedilmiştir" açıklamasını yaptı ve ilgili çalışanlarla yolların ayrıldığını duyurdu.

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KÜFÜR VE İNKAR ANLARI KAMERADA

Olay anına dair kayıtlarda, kargo aracındaki şahsın motosikletliye yönelik olarak "Gel gel gel. Hayırdır? Geç geç lan geç... Bir gel. Bekle bir" dediği duyuluyor.

Motosiklet sürücüsünün "Niye küfür ediyorsun?" sorusu üzerine ise şahıs, "Küfür mü? Gel gel. Ben sana küfür mü ettim? Gel gel" diyerek önce küfür ettiğini inkar etti ve araçtan inmeye çalışarak motosikletlinin üzerine yürüdü. Gerginliğe küfreden kargo personelinin yanındaki kişi de katıldı.

Motosiklet sürücüsü olay yerinden hızla uzaklaşırken, görüntüler sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Çok sayıda kullanıcının tepki gösterdiği olay sonrasında yeni bir gelişme yaşandı.

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YURTİÇİ KARGO’DAN RESMİ AÇIKLAMA

Konunun sosyal medyada gündem olmasının ardından Yurtiçi Kargo tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medyada bir paylaşıma konu olan, bir motosiklet sürücüsü ile personelimiz arasında yaşanan hadiseye dair gerekli idari süreç ivedilikle başlatılmış ve sonuçlandırılmıştır. Olayla bağı bulunan personellerin iş akdi feshedilmiştir. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla."

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