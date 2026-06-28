Meteoroloji il il uyardı! Yeni haftada kavurucu sıcaklar tırmanıyor
Yaz sıcakları etkisini artırırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden kritik bir uyarı geldi. Türkiye genelinde yağış beklenmezken, 29 Haziran Pazartesi günü İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde kavurucu sıcaklar tırmanışa geçiyor. İşte İstanbul ve il il hava durumu tahminleri...
- Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor.
- Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek.
- Kuzey kesimlerde sıcaklıklar 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
- Kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.
- Rüzgar, genellikle kuzey, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Genellikle kuzey, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İşte Meteoroloji verilerine göre 29 Haziran Pazartesi günü için il il hava durumu tahminleri:
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA 21°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ÇANAKKALE 23°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 22°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 16°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 23°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 25°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 22°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 22°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 25°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 22°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 16°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI 13°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 17°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 17°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 15°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
BARTIN 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU 11°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 19°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 15°C, 32°C
Az bulutlu
RİZE 18°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 19°C, 30°C
Az bulutlu
TRABZON 19°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
150 milyon dolarlık dev yat Bodrum'da! Gören dönüp bir daha baktı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 7°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 6°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 15°C, 33°C
Az bulutlu
VAN 13°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
Kavurucu sıcak kapıya dayandı! Orhan Şen tarih verdi! Termometrede 40, hissedilen 50 derece olacak
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 17°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 21°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 23°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 25°C, 38°C
Az bulutlu ve açık