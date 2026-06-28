Avrupa’daki ‘sıcaklık’ alarmı sürerken, Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen’den Türkiye için bir uyarı geldi. Şen, sıcaklıkların çarşamba gününe kadar etkisini artıracağını belirterek “Salı ve Çarşamba günü İstanbul'da yaşlıların, çocukların, kronik hastalığı olanların dışarı çıkmaması lazım” diyerek uyardı. 40 dereceli bir yerde ölçülen sıcaklığın güneşin altında 50 dereceye kadar çıktığını ifade eden Şen, Edirne Kırklareli'nde 40 dereceyi geçecek sıcaklıklara dikkat çekti.

Ölümlere neden olan yüksek sıcaklıklar, Avrupa’da etkisini göstermeye devam ederken, bir sıcaklık uyarısı da Türkiye için geldi. Türkiye’nin yılın ilk ciddi sıcak hava dalgası etkisi altına temmuz itibariyle girmesi beklenirken, Marmara, Ege ve İç Anadolu'da termometrelerin 40 dereceyi bulacağı uyarısı yapıldı.

MARMARA’YA DİKKAT!

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye’yi bekleyen sıcak hava dalgasının etkisini anlattı. CNN Türk ekranlarında konuşan Şen, sıcaklıkların çarşamba gününe kadar etkisini artıracağını belirterek Marmara Bölgesi’ne dikkat çekti.

Kavurucu sıcak kapıya dayandı! Orhan Şen tarih verdi! Termometrede 40, hissedilen 50 derece olacak

40 DERECEYİ GÖRECEK

Şen “İstanbul'u söyledik 34-35 dereceye kadar çıkacak. Çarşamba gününe kadar. Bunun yanında sadece İstanbul değil Düzce, Kocaeli'nde de sıcaklıklar 36-37 dereceyi geçecek. Edirne'de 40 derece, Edirne Kırklareli'nde 40 dereceyi geçecek sıcaklıklar var” dedi.

Kavurucu sıcak kapıya dayandı! Orhan Şen tarih verdi! Termometrede 40, hissedilen 50 derece olacak

HANGİ BÖLGELERDE ETKİLİ OLACAK?

Sıcaklık artışının yalnızca Marmara ile sınırlı kalmayacağını belirten Şen "Genellikle hangi bölgelerde olacak? Söylediğim İç Anadolu, Marmara, Ege başta olmak üzere batı bölgelerimizde meydana gelecek” diyerek uyardı.

Kavurucu sıcak kapıya dayandı! Orhan Şen tarih verdi! Termometrede 40, hissedilen 50 derece olacak

YAŞLILARA KRİTİK UYARI

Artan sıcaklıkların özellikle risk grubundaki vatandaşlar için ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurgulayan Şen, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini söyledi.

Kavurucu sıcak kapıya dayandı! Orhan Şen tarih verdi! Termometrede 40, hissedilen 50 derece olacak

“ÇARŞAMBA GÜNÜ DIŞARI ÇIKMASINLAR”

Şen şunları söyledi:

"Pazartesi’den Çarşamba gününe kadar özellikle Çarşamba günü ve bugünlerde İstanbul'un nüfusu fazla olduğu için söylüyorum. İstanbul'da yaşlıların, çocukların, kronik hastalığı olanların dışarı çıkmaması lazım. Çıkmasınlar yani özellikle Salı ve Çarşamba günü dışarı çıkmasınlar.

Kavurucu sıcak kapıya dayandı! Orhan Şen tarih verdi! Termometrede 40, hissedilen 50 derece olacak

“50 DERECEYİ BULABİLİYOR"

Şen, hissedilen sıcaklığın ölçülen değerlerin çok üzerine çıkabileceğine dikkat çekti:

40 dereceli bir yerde ölçülen sıcaklığın güneşin altında 50 dereceye kadar çıktığını da biliyoruz. Dolayısıyla sağlığımıza çok dikkat edeceğiz.

Uzmanlar da özellikle günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında açık alanda uzun süre kalınmaması, bol sıvı tüketilmesi ve doğrudan güneş ışınlarına maruz kalınmaması gerektiği konusunda uyarıyor.

Kavurucu sıcak kapıya dayandı! Orhan Şen tarih verdi! Termometrede 40, hissedilen 50 derece olacak

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinde hava parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun'un doğusu, Ordu çevreleri ile Van ve Hakkari'nin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerinde ise az bulutlu olacak.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının yurdun kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2 ile 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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