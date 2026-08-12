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Ekonomi

Tarımın fotoğrafı çekiliyor! Genel Tarım Sayımı analiz ve doğrulama sürecinde

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Tarımın fotoğrafı çekiliyor! Genel Tarım Sayımı analiz ve doğrulama sürecinde

Türkiye’nin tarımsal yapısını bütün yönleriyle ortaya koyacak ‘Genel Tarım Sayımı’nda yeni safhaya geçildi. Verilerin doğrulama, kontrol ve mevcut idari kayıtlarla karşılaştırılmasına yönelik analiz çalışmaları yürütülüyor. Genel Tarım Sayımı ile tarımda çalışan nüfustan teknoloji kullanımına, hayvan barınaklarından gübre ve toprak yönetimine kadar birçok alanda kapsamlı veri oluşturulacak. Nihai sonuçlar yıl sonuna kadar açıklanacak…

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Cemal Emre Kurt
CEMAL EMRE KURT

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) iş birliğinde yürütülen Genel Tarım Sayımı yeni bir safhaya geçti. Türkiye’nin tarımsal yapısını bütün yönleriyle ortaya koyacak araştırma kapsamında verilerin doğrulama, kontrol ve mevcut idari kayıtlarla karşılaştırılmasına yönelik analiz çalışmaları yürütülüyor. Tarımda iş gücü, tarımsal işletmelerden elde edilen bilgiler, teknoloji kullanımı ve dijitalleşme ile hayvan barınakları, gübre ve toprak yönetimine ilişkin verilerin kontrol ve değerlendirme çalışmalarının ardından nihai sonuçların yıl sonuna kadar kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

A’DAN Z’YE VERİ OLUŞTURULACAK

Genel Tarım Sayımı ile yalnızca tarımsal işletme ve arazi yapısına ilişkin bilgiler değil, tarımda çalışan nüfustan teknoloji kullanımına, hayvan barınaklarından gübre ve toprak yönetimine kadar birçok alanda kapsamlı veri oluşturulacak. Çalışmayla tarım politikalarının daha güncel ve ayrıntılı bilgiler üzerinden şekillendirilmesine katkı sağlanacak.

Tarımın fotoğrafı çekiliyor! Genel Tarım Sayımı analiz ve doğrulama sürecinde
Başlık ResmiTarımın fotoğrafı çekiliyor! Genel Tarım Sayımı analiz ve doğrulama sürecinde

VERİLER TEK TEK DOĞRULANIYOR

TÜİK tarafından sisteme aktarılan bilgilerin analizine başlanırken bu doğrultuda verilerin doğruluğu kontrol ediliyor. Bilgiler mevcut idari kayıtlarla karşılaştırılıyor. Böylece farklı kaynaklarda bulunan tarımsal verilerin uyumunun incelenmesi ve eksik bilgilerin belirlenmesi amaçlanıyor. Analiz çalışmaları sürerken Genel Tarım Sayımı ile bağlantılı olarak yürütülen Tarımda İşgücü Araştırması, Tarımda Teknoloji Kullanımı ve Dijitalleşme Araştırması ile Hayvan Barınakları, Gübre ve Toprak Yönetimi Araştırması’nın veri derleme çalışmalarını da tamamlandı. Veri toplama çalışmaları mayıs ve haziran aylarında yürütüldü.

Tarımın fotoğrafı çekiliyor! Genel Tarım Sayımı analiz ve doğrulama sürecinde
Başlık ResmiTarımın fotoğrafı çekiliyor! Genel Tarım Sayımı analiz ve doğrulama sürecinde
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TARIMDA DİJİTALLEŞME ÖLÇÜLECEK

Araştırmalarla tarımsal işletmelerde çalışanların yapısı, iş gücü ihtiyacı ve üretim faaliyetlerindeki çalışma düzeni ayrıntılı şekilde incelenecek. Çiftçilerin ve tarımsal işletmelerin kullandığı teknoloji, dijital uygulamalar ve üretim süreçlerindeki dijitalleşme düzeyi de oluşturulan veri setleri üzerinden analiz edilecek. Hayvancılık işletmelerindeki barınakların durumu ile gübre ve toprak yönetimine ilişkin uygulamalar da çalışma kapsamında değerlendirilecek. Böylece tarımsal üretimin ekonomik yapısının yanı sıra teknoloji kullanımı, çevresel etkileri ve işletmelerin fiziki şartlarına ilişkin daha kapsamlı bir tablo ortaya konulacak.

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