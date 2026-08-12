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Dünya

Hızlı şoför, ünlü aileye damat oldu: Formula 1 pilotu ile Malezyalı prensese masal gibi düğün

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Hızlı şoför, ünlü aileye damat oldu: Formula 1 pilotu ile Malezyalı prensese masal gibi düğün

İngiliz Formula 1 pilotu Christopher Lionel Froggatt ile Malezyalı prenses Ilyana Alia, Kuala Lumpur’da iki gün iki gece süren görkemli bir törenle evlendi. İslami geleneklere göre yapılan nikâhla başlayan düğünde Froggatt, Malezya geleneklerine uygun kıyafetler giyerken, Ilyana Alia iki farklı gelinlik tercih etti.

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İngiliz Formula 1 pilotlarından 32 yaşındaki Christopher Lionel Froggatt, Malezyalı prenses Ilyana Alia ile evlendi.

Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’daki bir otelde gerçekleşen tören geçtiğimiz hafta sonu iki gün iki gece sürdü. Froggatt ile 29 yaşındaki gelin Ilyana Alia’nın evlilik töreni, masallara yaraşır şekilde gerçekleşti.

Hızlı şoför, ünlü aileye damat oldu: Formula 1 pilotu ile Malezyalı prensese masal gibi düğün
Başlık ResmiHızlı şoför, ünlü aileye damat oldu: Formula 1 pilotu ile Malezyalı prensese masal gibi düğün

Damat Froggatt, törenler boyunca Malezya geleneklerine göre giyindi. Ülkenin eski kralı Sultan Abdullah ile emekli oyuncu Julia Rais’in kızı olan gelin Ilyana Alia ise tören için kendisine özel hazırlanmış iki farklı gelinlik giydi.

Hızlı şoför, ünlü aileye damat oldu: Formula 1 pilotu ile Malezyalı prensese masal gibi düğün
Başlık ResmiHızlı şoför, ünlü aileye damat oldu: Formula 1 pilotu ile Malezyalı prensese masal gibi düğün

İki gencin evlilik töreni İslami geleneklere göre yapılan nikâh ile başladı. Bu bölümde birlikte yeni bir hayata başlayan çiftin mutluluğu için dualar edildi. Ilyana ilk gün Kraliçe Azizah’nın ünlü elmas tacını taktı.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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