Altın düşüyor diye satanlar dikkat! Uzman isim piyasalardaki son tabloyu değerlendirdi
Altın fiyatlarındaki son tabloyu değerlendiren Dr. Zekeriya Şahin, yatırımcıların panikle hareket etmemesi gerektiğini söyledi. Şahin, Türk yatırımcısının altından vazgeçmediğini ancak yatırım tercihlerinin çeşitlenmeye başladığını ifade etti.
- Mayıs ayında yatırım tercihi altından yana olanların oranı yüzde 48'den yüzde 44'e geriledi.
- Gayrimenkule yönelen yatırımcı sayısında ise aynı dönemde artış yaşandı.
- Türk yatırımcısı altından vazgeçmedi ancak yatırım tercihlerini çeşitlendirmeye başladı.
- Yatırımcılar gayrimenkule yönelirken sadece değer artışı değil, kira geliri elde etmeyi de önceliklendirdi.
- Kredi faizlerinin zorluğu otomobilin yatırım aracı olmaktan çıktığını gösteriyor.
- Altın fiyatlarındaki geri çekilmeye rağmen yatırımcıların aceleci davranmaması ve uzun vadeli yatırım anlayışını benimsemesi öneriliyor.
Küresel piyasalarda savaşlar, jeopolitik gerilimler ve ekonomik belirsizlikler sürerken güvenli liman olarak görülen altına ilgi devam ediyor. Ancak son dönemde fiyatların yatay seyretmesi yatırımcıların tercihlerini çeşitlendirmeye başladı.
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Zekeriya Şahin, altın yatırımındaki son eğilimi katıldığı canlı yayında değerlendirdi.
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4 PUAN GERİLEDİ
Yapılan son ankete göre mayıs ayında yatırım tercihini altından yana kullananların oranı yüzde 48 iken bu oran yüzde 44'e geriledi. Aynı dönemde gayrimenkule yönelen yatırımcı sayısında ise artış yaşandı.
"TÜRK YATIRIMCISI ALTINDAN VAZGEÇMEDİ"
Altındaki gerilemenin güven kaybı anlamına gelmediğini söyleyen Dr. Zekeriya Şahin, yatırımcıların farklı alanlara yönelmeye başladığını belirtti.
Şahin, "Türk yatırımcısının altına olan güveninin azalmadığını ancak yatırım tercihlerini çeşitlendirmeye başladığını görebiliyoruz. Özellikle anketteki gayrimenkuldeki yüzde 4'lük artışı da değerlendirdiğimiz zaman bu durumda aslında bir çeşitliliğe gidildiğini görüyoruz. Türk yatırımcısı tamamıyla altından vazgeçmediğini gösteriyor. Çünkü geleneksel bir yatırım aracı olmakla birlikte güvenli liman kültürü olduğunu da ortaya koyuyor altın üzerinde" dedi.
YATIRIMCI YÖNÜNÜ GAYRİMENKULE ÇEVİRDİ
Yatırımcıların yalnızca değer artışı için değil kira geliri elde etmek amacıyla da gayrimenkule yöneldiğini belirten Şahin, bu değişimin anket sonuçlarına da yansıdığını söyledi.
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Şahin, "Altının seyri yatay seyirde izlendi. Burada savaşın etkisi, jeopolitik risklerin etkisi ve altının faiz baskısıyla baskılanma etkisi var. Ama ankette gayrimenkul tarafı çok çok önemli. Orada da 4 puanlık bir artış var. Yani altındaki yüzde 4'lük bir düşüş gayrimenkulde yüzde 4 puanlık bir artışa yol açmış oldu." ifadelerini kullandı.
Gayrimenkule olan ilginin nedenlerini de açıklayan Şahin, "Yatırımcı bir çeşitliliğe gitti gayrimenkul üzerinde. Sadece gayrimenkulün değerindeki artıştan faydalanmaktan ziyade bir de üzerine kira geliri elde etmek ve enflasyona karşı da yatırımını korumayı önceliklendirmeye başladı." diye konuştu.
"OTOMOBİL ARTIK YATIRIM ARACI DEĞİL"
Pandemi döneminde yaşanan çip krizinin otomobili yatırım aracına dönüştürdüğünü hatırlatan Şahin, bugün ise tablonun tamamen değiştiğini söyledi.
Şahin, "Kredi faizlerinin, finansmana erişmenin zorluğu da otomobilin artık bir yatırım aracı olmaktan çıktığını, aslında bir ihtiyaç olduğunu bize hatırlattı. Anket verileri de bunu gösteriyor." dedi.
"YÜKSEKTEN ALANLAR PANİK YAPMASIN"
Altın fiyatlarındaki geri çekilmeye rağmen yatırımcıların aceleci davranmaması gerektiğini vurgulayan Şahin, uzun vadeli yatırım anlayışının önemine dikkat çekti.
Şahin, "Şu dönemler altın için dip fiyatlar gibi görünmekte. Ancak yüksek maliyetlerle altın almış kişilerin de panik yapmaması lazım. Çünkü altın karakteri itibarıyla uzun vadeli bir yatırım aracıdır. Ellerindeki altınları eğer ihtiyaçları yoksa tutmalarında fayda var." ifadelerini kullandı.