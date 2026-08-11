Ordu, 15-16 Ağustos'ta uluslararası bisiklet yarışına ev sahipliği yapacak. UCI Europe Tour kapsamında düzenlenecek Tour of Ordu’da 17 takım, Karadeniz’in kıyısından yaylalarına uzanan zorlu parkurlarda mücadele edecek.

Karadeniz’in yeşilinde Ordu, 15-16 Ağustos 2026’da dünya bisikletini coşkuyla kucaklamaya hazırlanıyor! Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu el ele vererek, UCI Europe Tour kapsamında UCI 1.2 kategorisinde iki muhteşem uluslararası erkek elit yol yarışını kente taşıyor. Tour of Ordu, sadece bir yarış değil; sporun heyecanını, doğanın ihtişamını ve Ordu’nun eşsiz güzelliklerini dünyaya tanıtacak bir tutku şöleni olacak!



İtalya’dan Japonya’ya, Endonezya’dan Malezya’ya, Güney Afrika’dan Çin’e, ABD’den Kazakistan’a, Suudi Arabistan’dan Avustralya’ya ve tabii ki Türkiye’den toplam 17 takım, UCI ProTeam, Continental, National, Regional ve Club Team statüleriyle Ordu’nun zorlu parkurlarında ter dökecek. Bu uluslararası katılım, Karadeniz’in doğal ve kültürel hazinelerini dünya bisiklet kamuoyuyla buluştururken, Ordu’yu spor ve turizmde parlayan bir yıldız haline getirecek!

İKİ GÜN, İKİ NEFES KESEN MÜCADELE

Ordu Coast to Summit – 106 km, 2.794 metre toplam irtifa! Ordu’dan start alan sporcular, 6,3 km’lik nötral başlangıç sonrası Eskipazar, Uzunisa, Kökenli, Dedeli, Mesudiye, Çiftlik, Sarıcagıcı, Güneyce, Ulugöl ve İlisana Yaylası üzerinden Keyfalan Camii’ne, nihayet Keyfalan Yaylası’nda zaferin tadını çıkaracak. Kıyıdan zirveye uzanan bu efsanevi parkur, dayanıklılık ve tırmanışın sınırlarını zorlayacak!

Tour of Ordu 2026 için geri sayım başladı!

Ordu Black Sea Classic – 119,1 km, 2.708 metre irtifa! Yine Ordu’dan çıkan bisikletçiler, 3,5 km nötral start sonrası Perşembe, Mersin, Çaka Plajı, Yason Burnu, Kovanlı, Okçulu, Yalıköy, Bolaman, Gaga Gölü, Kulakköy, Kayatepe, Çatalpınar, Sayacatürk, Kabataş, Aybastı, Çakırlı ve Kabaktepe üzerinden Perşembe Yaylası – Karga Tepesi’nde muhteşem bir finişle taçlandıracak. Sahilden yaylalara uzanan bu rota, teknik beceri ve taktik savaşını zirveye taşıyacak!

Tour of Ordu, yalnızca pedal çevirmek değil; Karadeniz’in kıyısından dağlarına uzanan coğrafyayı bisikletin evrensel diliyle dünyaya tanıtmak, spor turizmini coşturmak, yerel ekonomiyi güçlendirmek ve uluslararası iş birliğini alevlendirmek demek. Ulusal ve uluslararası yayınlarla sahillerimiz, yaylalarımız, doğal ve kültürel zenginliklerimiz milyonlara ulaşacak. Ordu, dünya sahnesinde hak ettiği yeri alacak!

Tour of Ordu 2026 için geri sayım başladı!

Doğal güzellikleri, güçlü altyapısı ve uluslararası standartlardaki parkurlarıyla Tour of Ordu, Türkiye’nin kalıcı bisiklet markası olmaya adım atıyor. Heyecan dorukta, geri sayım başladı… Ordu, dünya bisikletini bekliyor!

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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