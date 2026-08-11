Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Tour of Ordu 2026 için geri sayım başladı!

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Tour of Ordu 2026 için geri sayım başladı!
Fotoğraf Başlığı Tour of Ordu 2026 için geri sayım başladı!

Ordu, 15-16 Ağustos'ta uluslararası bisiklet yarışına ev sahipliği yapacak. UCI Europe Tour kapsamında düzenlenecek Tour of Ordu’da 17 takım, Karadeniz’in kıyısından yaylalarına uzanan zorlu parkurlarda mücadele edecek.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Karadeniz’in yeşilinde Ordu, 15-16 Ağustos 2026’da dünya bisikletini coşkuyla kucaklamaya hazırlanıyor! Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu el ele vererek, UCI Europe Tour kapsamında UCI 1.2 kategorisinde iki muhteşem uluslararası erkek elit yol yarışını kente taşıyor. Tour of Ordu, sadece bir yarış değil; sporun heyecanını, doğanın ihtişamını ve Ordu’nun eşsiz güzelliklerini dünyaya tanıtacak bir tutku şöleni olacak!

ÖNERİLEN HABERLER
Fred
SPOR

Fred'in yeni takımını duyurdular: Fenerbahçe’de son maçına çıkacak


İtalya’dan Japonya’ya, Endonezya’dan Malezya’ya, Güney Afrika’dan Çin’e, ABD’den Kazakistan’a, Suudi Arabistan’dan Avustralya’ya ve tabii ki Türkiye’den toplam 17 takım, UCI ProTeam, Continental, National, Regional ve Club Team statüleriyle Ordu’nun zorlu parkurlarında ter dökecek. Bu uluslararası katılım, Karadeniz’in doğal ve kültürel hazinelerini dünya bisiklet kamuoyuyla buluştururken, Ordu’yu spor ve turizmde parlayan bir yıldız haline getirecek!

İKİ GÜN, İKİ NEFES KESEN MÜCADELE

Ordu Coast to Summit – 106 km, 2.794 metre toplam irtifa! Ordu’dan start alan sporcular, 6,3 km’lik nötral başlangıç sonrası Eskipazar, Uzunisa, Kökenli, Dedeli, Mesudiye, Çiftlik, Sarıcagıcı, Güneyce, Ulugöl ve İlisana Yaylası üzerinden Keyfalan Camii’ne, nihayet Keyfalan Yaylası’nda zaferin tadını çıkaracak. Kıyıdan zirveye uzanan bu efsanevi parkur, dayanıklılık ve tırmanışın sınırlarını zorlayacak!

Tour of Ordu 2026 için geri sayım başladı!
Başlık ResmiTour of Ordu 2026 için geri sayım başladı!

Ordu Black Sea Classic – 119,1 km, 2.708 metre irtifa! Yine Ordu’dan çıkan bisikletçiler, 3,5 km nötral start sonrası Perşembe, Mersin, Çaka Plajı, Yason Burnu, Kovanlı, Okçulu, Yalıköy, Bolaman, Gaga Gölü, Kulakköy, Kayatepe, Çatalpınar, Sayacatürk, Kabataş, Aybastı, Çakırlı ve Kabaktepe üzerinden Perşembe Yaylası – Karga Tepesi’nde muhteşem bir finişle taçlandıracak. Sahilden yaylalara uzanan bu rota, teknik beceri ve taktik savaşını zirveye taşıyacak!

Tour of Ordu, yalnızca pedal çevirmek değil; Karadeniz’in kıyısından dağlarına uzanan coğrafyayı bisikletin evrensel diliyle dünyaya tanıtmak, spor turizmini coşturmak, yerel ekonomiyi güçlendirmek ve uluslararası iş birliğini alevlendirmek demek. Ulusal ve uluslararası yayınlarla sahillerimiz, yaylalarımız, doğal ve kültürel zenginliklerimiz milyonlara ulaşacak. Ordu, dünya sahnesinde hak ettiği yeri alacak!

Tour of Ordu 2026 için geri sayım başladı!
Başlık ResmiTour of Ordu 2026 için geri sayım başladı!

Doğal güzellikleri, güçlü altyapısı ve uluslararası standartlardaki parkurlarıyla Tour of Ordu, Türkiye’nin kalıcı bisiklet markası olmaya adım atıyor. Heyecan dorukta, geri sayım başladı… Ordu, dünya bisikletini bekliyor!

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Eren Bülbül’ün mezarı başında yürek yakan sözler! ‘Sizlere göre 9, benim için 9 bin yıl geçti’
Eren Bülbül’ün mezarı başında yürek yakan sözler! ‘Sizlere göre 9, benim için 9 bin yıl geçti’
Kaydet
Emir Abi:
Emir Abi: "Türkiye’de asıl mücadele vatanseverlerle vatan hainleri arasındadır"
Kaydet
Ünlü markadan dev yenilik! Artık çocuğunuzu ayakkabısından takip edebileceksiniz
Ünlü markadan dev yenilik! Artık çocuğunuzu ayakkabısından takip edebileceksiniz
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.