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Ekonomi

Ünlü markadan dev yenilik! Artık çocuğunuzu ayakkabısından takip edebileceksiniz

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Ünlü markadan dev yenilik! Artık çocuğunuzu ayakkabısından takip edebileceksiniz
Fotoğraf Başlığı Ünlü markadan dev yenilik! Artık çocuğunuzu ayakkabısından takip edebileceksiniz

Ayakkabı sektöründe teknoloji ve konforu bir araya getiren yeni bir model geliştirildi. Çocukların güvenliğini desteklemeyi amaçlayan ayakkabıya Apple AirTag’in yerleştirilebileceği özel bir bölme eklendi.

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Markalar arasındaki küresel rekabet artarken her marka, ürünlerine ve modellerine yeni inovasyonlar eklemeye devam ediyor. Sektör ne olursa olsun artan rekabet koşullarında küresel pazarda kendilerine yer bulmaya çalışan markalar ve çıkardıkları ürünlere yeni özellikler ekliyor. İşte Skechers da bunlardan biri.

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SKECHERS’IM NEREDE?

Spor ayakkabı, günlük ayakkabı ve giyim ürünleri tasarlayıp üreten, dünya genelinde geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden ABD merkezli ayakkabı ve lifestyle markası Skechers, ayakkabılarına yeni bir inovasyon katmayı planlıyor. Skechers, çocukların günlük yaşamda daha güvenli hareket etmesini desteklemek amacıyla geliştirdiği “Skechers’ım Nerede?” modeliyle teknoloji ve konforu bir araya getiriyor.

Ayakkabıda bulunan özel bölme sayesinde Apple AirTag, modele kolayca yerleştirilebiliyor. Yerleştirilen yeni bölme sayesinde ebeveynlerin cihazları üzerinden çocuklarının konumunu takip etmesi hedeflenirken, bu özellik modelin en çok dikkat çeken özelliği olarak öne çıkıyor. Özellikle çocukların kolaylıkla gözden kaybolabileceği park, alışveriş merkezi, seyahat, okul gezileri ve kalabalık etkinlikler gibi ortamlarda bu özellik ebeveynlere ek bir takip imkânı sunuyor.

Ünlü markadan dev yenilik! Artık çocuğunuzu ayakkabısından takip edebileceksiniz
Başlık ResmiÜnlü markadan dev yenilik! Artık çocuğunuzu ayakkabısından takip edebileceksiniz

AİRTAG İÇİN AYRILAN BÖLÜM MODELİN ÖNE ÇIKAN KISMI

Tasarlanan ve kullanıcılarına sunulan yeni modelde AirTag için ayrılan bölüm, ayakkabının görünümünü ve çocukların hareket özgürlüğünü etkilemeyecek şekilde tasarlandı. Böylelikle çocukların kaybolabileceği durumlarda ebeveynlerin onları bulma fırsatını kolaylaştırıyor.

Skechers’ın yeni modeli, bu noktada geleneksel ebeveyn gözetimine teknolojik bir destek sağlamayı hedefliyor. Çocukların gözetimini ele alarak ebeveynlere güvenli bir alan oluştururken, ek konum kontrolünü de ayakkabı tasarımının bir parçası haline getiriyor.

Ünlü markadan dev yenilik! Artık çocuğunuzu ayakkabısından takip edebileceksiniz
Başlık ResmiÜnlü markadan dev yenilik! Artık çocuğunuzu ayakkabısından takip edebileceksiniz

Değişen ve gelişen teknolojilerle birlikte yenilenen ürünler piyasaya sunulmaya devam ederken, diğer rakip firmaların hangi inovasyonlarla öne çıkacağı ise şimdiden merak konusu.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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