Gelinim Mutfakta 11 Ağustos 2026 Salı günü yeni sezonun ikinci bölümüyle ekranlara geldi. Aslı Hünel'in sunumuyla devam eden yarışmada Sude, Tuğba, Yeşim ve Cemile günün çeyrek altınını kazanabilmek için mutfaktaki hünerlerini sergiledi. Programın sonunda yapılan puanlamayla günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelin belli oldu.

Gelinim Mutfakta'da 9. sezon heyecanı haftanın ikinci günüyle devam etti. 10 Ağustos Pazartesi günü başlayan yeni sezonun ardından gelinler, 11 Ağustos Salı günü yeniden tezgah başına geçti. Günün yemeğinin hazırlanmasının ardından kayınvalidelerin verdiği puanlar sıralamayı belirledi.

11 AĞUSTOS GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 11 Ağustos 2026 Salı günü yayınlanan bölümünde Sude, Tuğba, Yeşim ve Cemile karşı karşıya geldi. Yeni sezonun ikinci gününde yarışmacılardan irmikli kadayıflı pasta hazırlamaları istendi. Gelinler kendilerine verilen süre içerisinde tariflerini tamamlayarak kayınvalidelerin değerlendirmesine sundu.

Kayınvalidelerin değerlendirmelerinin ardından günün en yüksek puanını alan isim Cemile oldu. Rakiplerini geride bırakarak 11 Ağustos Gelinim Mutfakta gün birinciliğini elde eden Cemile, böylece günün ödülü olan çeyrek altını da kazandı. Yeni sezonun ilk gününde çeyrek altını Sude kazanırken, ikinci günün ödülünün sahibi Cemile oldu.

Açıklandı! 11 Ağustos Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, puan durumu nasıl?

11 AĞUSTOS GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta 11 Ağustos puanlamasında Sude, Tuğba, Yeşim ve Cemile'nin hazırladığı irmikli kadayıflı pastalar değerlendirildi. Günün sonunda en yüksek puanı toplayan Cemile sıralamanın zirvesine yerleşerek çeyrek altının sahibi oldu.

Puanlama sırasında Yeşim ise kayınvalidesi Beyhan'ın yaptığı hata nedeniyle -4 puan aldı.

11 Ağustos günün puan durumu:

Cemile: 21

Tuğba: 15

Sude: 8

Yeşim: 6

Dün puan durumu şöyleydi:

Sude: 22

Tuğba: 15

Yeşim: 14

Cemile: 8

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