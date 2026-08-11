ürkiye'de milyonlarca araç sahibini ilgilendiren araç muayene hizmetlerinde şirket değişikliği için geri sayım başladı. Araç muayene hizmetlerinin mevcut döneminin sona ermesinin ardından sistem Turka markası tarafından yürütülecek. Peki, TÜVTÜRK ne zaman bitiyor, yeni araç muayene hizmetlerine ne zaman geçilecek?

Araç muayene hizmetlerinin 2027-2047 yılları arasındaki işletme hakkını kazanan MOI Ortak Girişim Grubu, yeni sistem için hazırlıklarını sürdürüyor. Grup tarafından oluşturulan Turka markası, 81 ilde sabit ve mobil istasyonlardan oluşan yeni bir yapı kurmayı hedefliyor. Yeni dönemin öne çıkan değişikliklerinden biri ise kredi ve banka kartıyla yapılan ödemelerden komisyon alınmaması olacak. Peki, TÜVTÜRK ne zaman bitiyor?

TÜVTÜRK ne zaman bitiyor? Araç muayene hizmetlerinde yeni dönem için geri sayım!

TÜVTÜRK NE ZAMAN BİTİYOR?

Türkiye'deki mevcut araç muayene hizmetlerinde dönem değişikliği 15 Ağustos 2027 tarihinde gerçekleşecek. Araç muayene hizmetlerini Turka markası üstlenecek.

Turka araç muayene hizmetlerini 15 Ağustos 2027'den başlayarak 20 yıl boyunca yürütmek üzere hazırlık yapıyor.

TÜVTÜRK ne zaman bitiyor? Araç muayene hizmetlerinde yeni dönem için geri sayım!

TURKA ARAÇ MUAYENE SİSTEMİNDE NELER DEĞİŞECEK?

Yeni dönemde araç muayene hizmetlerinin daha erişilebilir ve teknolojik bir yapıya kavuşturulması amaçlanıyor. Turka'nın planlamasında yalnızca istasyon sayısının artırılması değil, muayene süreçlerinin dijital sistemlerle desteklenmesi de bulunuyor.

Turka tarafından yapay zeka destekli görüntü işleme teknolojileri, çoklu kamera sistemleri ve lazer tarayıcılar gibi yeni teknolojilerin kullanılması planlanıyor.

TÜVTÜRK ne zaman bitiyor? Araç muayene hizmetlerinde yeni dönem için geri sayım!

İstanbul'da kurulması planlanan örnek istasyonun yalnızca araç muayenesi yapılan bir merkez olarak kullanılması da öngörülmüyor. Söz konusu istasyonun aynı zamanda araştırma ve geliştirme merkezi olarak değerlendirilmesi planlanıyor. Burada yeni muayene teknolojilerinin test edilmesi ve teknik personelin uygulamalı eğitim alması da amaçlanıyor.

Teknik ekiplerin eğitimleri ise Turka Akademi bünyesinde gerçekleştirilecek. Böylece yeni sistemde görev yapacak personelin teknolojik altyapıya ve yeni muayene yöntemlerine uyum sağlaması hedefleniyor.

TÜVTÜRK ne zaman bitiyor? Araç muayene hizmetlerinde yeni dönem için geri sayım!

ARAÇ MUAYENESİNDE KREDİ KARTI KOMİSYONU KALKIYOR

Turka'nın açıklamasına göre 15 Ağustos 2027 tarihinden itibaren kredi kartı ve banka kartıyla gerçekleştirilen araç muayene ödemelerinde komisyon alınmayacak.

Şirketin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yaptığı görüşmelerin ardından kartlı ödemelerde komisyon uygulanmaması konusunda mutabakat sağlandığı ifade edildi.



| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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