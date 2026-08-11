"Mehmed Fetihler Sultanı" dizisine katıldı! Noyan Uzer kimdir?

"Mehmed Fetihler Sultanı" dizisi yeni sezon öncesi kadroya dahil edeceği isimlerle gündem oldu. Miray Yapım imzalı dizinin kadrosuna Begüm Birgören gibi güçlü isimler katılmaya devam ediyor. Serkan Çayoğlu’nun Fatih Sultan Mehmet’e hayat verdiği dizinin kadrosuna son olarak Noyan Uzer dahil oldu. Peki, Noyan Uzer kimdir?

Tabii’nin "Persona" adlı dizisindeki etkileyici oyunculuğuyla dikkat çeken Noyan Uzer, "Mehmed Fetihler Sultanı"yla el sıkıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Uzer, salı akşamları yayınlanan dizinin dördüncü sezonunda "Mesih”"rolüne hayat verecek.



Noyan Uzer, 26 Nisan 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Slav Dilleri ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun olduktan sonra televizyon ekranlarındaki ilk deneyimini TV8'de yayımlanan Ütopya adlı yarışma programıyla yaşadı. Oyunculuk kariyerine daha sonra televizyon dizileriyle devam etti. İlk oyunculuk deneyimini Kanatsız Kuşlar dizisinde yaşayan oyuncu, ardından Savaşçı dizisinde rol aldı.

2019 yılında Fox Play'de yayımlanan Gorbi dizisinde başrol karakteri olan Gorbi'yi canlandırarak daha geniş kitleler tarafından tanınmıştır.



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