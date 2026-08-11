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Spor

Fred'in yeni takımını duyurdular: Fenerbahçe’de son maçına çıkacak

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Fred'in yeni takımını duyurdular: Fenerbahçe’de son maçına çıkacak

Fenerbahçe'de 2023 yılında bu yana top koşturan Fred hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Brezilyalı oyuncunun, Atletico Mineiro ile anlaşma sağladığı ve ülkesine dönmek için hazırlıklara başladığı öne sürüldü.

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Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı orta saha Fred'in, yeni sezonda ülkesinin takımlarından Atletico Mineiro'nun başarısı için mücadele edeceği konuşuluyor.

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FRED "EVET" DEDİ İDDİASI!

HT Spor'un Brezilya basınından No Ataque'den aktardığı habere göre; deneyimli futbolcuya yakın bir kaynak, Fred'in Atletico Mineiro'ya transferi konusunda anlaşma sağladığını belirtti.

Haberde; Fenerbahçe'nin 11 Ağustos Salı günü Şampiyonlar Ligi 3'üncü eleme turunda Sturm Graz ile oynayacağı karşılaşmanın, Fred'in sarı-lacivertli formayla son maçı olacağı iddia edildi. Brezilyalı futbolcunun, Türkiye'den Belo Horizonte'ye taşınmak için hazırlıklara başladığı da aktarıldı.

Fred'in güncel piyasa değeri 4,5 milyon euro olarak gösteriliyor.
Başlık ResmiFred'in güncel piyasa değeri 4,5 milyon euro olarak gösteriliyor.

FESİH BEKLENİYOR

Atletico Mineiro'nun, Fred için bonservis bedeli ödemek istemediği, transferin gerçekleşebilmesi için 33 yaşındaki orta saha oyuncusunun Fenerbahçe ile sözleşmesini feshetmesinin beklendiği kaydedildi.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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