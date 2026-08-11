Fenerbahçe'nin istediği Endrick'ten haber var: Mourinho kararını verdi

Fenerbahçe'de transfer gündemine gelen Endrick'le ilgili Real Madrid'den karar çıktı. 20 yaşındaki Brezilyalı santrforla ilgili gelişmeyi İspanyol basını duyurdu.

Transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılan Endrick'in Real Madrid'deki geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. LaLiga devinin teknik patronu Jose Mourinho'nun, Brezilyalı genç oyuncunun takımda kalmasını istediği belirtildi.

Endrick'in güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösteriliyor.

ROMA VE ASTON VILLA'YA RET

İspanyol basınından AS'ın haberine göre; Portekizli çalıştırıcı, Endrick'e güveniyor ve 20 yaşındaki forvetin takımda önemli bir rol üstlenebileceğine inanıyor. Yönetimin de Mourinho'nun kararından memnun kaldığı ve Roma ve Aston Villa'dan gelen kiralık tekliflerini geri çevirdiği aktarıldı.

Jose Mourinho, 2 sezon sözleşme imzaladığı Fenerbahçe'de başarısız bir performans sergilemiş ve kontrat süresini amamlayamamıştı.

LYON PERFORMANSI

Brezilyalı futbolcunun, yeterli süre alamaması halinde kış transfer döneminde kiralık olarak takımdan ayrılmayı değerlendirebileceği aktarıldı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Lyon'a kiralanan Endrick, Fransız ekibinde 21 maçta 8 gol ve 8 asistlik skor katkısı verdi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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