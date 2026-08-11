Emir Abi: "Türkiye’de asıl mücadele vatanseverlerle vatan hainleri arasındadır"

Öze Dönüş Platformu Başkanı Emir Abi, Türkiye’nin enerjisini geçmişin siyasi kamplaşmalarına değil, geleceğin güçlü Türkiye’sini inşa etmeye harcaması gerektiğini belirterek, “Biz birbirimizi yenmeye değil, dünyayla yarışmaya hazırlanmalıyız.” dedi. İktidar ve muhalefete Türkiye’nin temel sorunlarının çözümü konusunda ortak sorumluluk çağrısında bulunan Abi, “Bizim derdimiz bir siyasi tarafın kazanması değil, Türkiye’nin kazanmasıdır.” ifadelerini kullandı.

Öze Dönüş Platformu Başkanı Emir Abi, Türkiye’nin siyasi ve toplumsal geleceğine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin geçmişin siyasi kamplaşmalarına hapsedilmemesi gerektiğini belirten Abi, ülkenin enerjisinin iç tartışmalar yerine geleceğe yönlendirilmesi gerektiğini söyledi.

“Türkiye’de asıl mücadele vatanseverlerle vatan hainleri arasındadır.” diyen Abi, yeni nesillere geçmişin kavgalarının değil, güçlü, müreffeh, adil ve dünyada söz sahibi bir Türkiye’nin bırakılması gerektiğini vurguladı.

“GEÇMİŞİN KAVGALARINI ÇOCUKLARIMIZA MİRAS BIRAKMAYALIM”

Türkiye’nin geçmişte yaşadığı siyasi ve toplumsal ayrışmaların ülkeye ağır bedeller ödettiğini belirten Emir Abi, gençlerin aynı tartışmaların içerisine çekilmemesi gerektiğini ifade ederek şunları kaydetti:

“Biz çocuklarımıza ve genç kardeşlerimize geçmişin kavgalarını miras bırakmamalıyız. Onlara daha güçlü, daha müreffeh ve dünyayla rekabet eden bir Türkiye bırakmalıyız. Bunun yolu birbirimizi ötekileştirmekten değil, ortak bir gelecek iradesinde buluşmaktan geçiyor.”

“VATANSEVERLİĞİN SAĞI, SOLU OLMAZ”

Vatanseverliğin herhangi bir siyasi partiye veya ideolojiye ait olmadığını vurgulayan Abi, farklı siyasi görüşlere sahip vatandaşların Türkiye’nin ortak değerleri etrafında buluşabileceğini söyleyerek, “Vatanseverliğin sağı, solu olmaz. Bayrağın rengi bellidir. Vatanın sınırı bellidir. Milletin ortak geleceği bellidir. Farklı düşünebiliriz, farklı siyasi tercihlerimiz olabilir. Ancak Türkiye söz konusu olduğunda ortak bir irade ortaya koyabilmeliyiz.” ifadelerini kullandı.

“ENERJİMİZİ İÇ TARTIŞMALARA DEĞİL, KÜRESEL REKABETE HARCAMALIYIZ”

Türkiye’nin iç siyasi tartışmalara harcadığı enerjiyi bilim, teknoloji, ekonomi, savunma sanayisi ve yüksek katma değerli üretime yöneltmesi gerektiğini belirten Abi, gençlerin kutuplaşmanın tarafı haline getirilmemesi gerektiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Gençlerimizi birbirleriyle kavga ettirmek yerine birbirlerinin elinden tutmasını sağlamalıyız. Onları bilim, teknoloji, savunma sanayisi ve üretim alanlarında desteklemeliyiz. Türkiye’nin enerjisini birbirimize karşı değil, dünyayla rekabet etmek için kullanmalıyız.”

İKTİDAR VE MUHALEFETE ÇAĞRI

Türkiye’nin çözüm bekleyen yapısal sorunlarının günlük siyasi tartışmaların ötesinde ele alınması gerektiğini belirten Abi, belediyecilik anlayışından vergi sistemine, eğitimden suçlarla mücadeleye, hukuk ve adaletten kamu yönetimine kadar birçok alanda çözüm ihtiyacı bulunduğunu söyledi.

Abi, “Türkiye’nin çözülmesi gereken birçok temel sorunu var. Yanlış belediyecilik anlayışından vergi sistemine, eğitimden suçlarla mücadeleye, hukuk ve adaletten kamu yönetimine kadar birçok alanda daha güçlü ve adil bir sisteme ihtiyacımız var. Biz bu sorunların çözülmesini istiyoruz. Atılacak her doğru adımın takipçisi olacak ve her türlü desteği vermeye hazırız.” dedi.

Liyakat, adalet ve öngörülebilirliğin Türkiye’nin geleceği açısından vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Abi, iktidar ve muhalefet ayrımı gözetmeksizin Türkiye’nin yararına atılacak adımları destekleyeceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“İktidar ya da muhalefet fark etmeksizin, Türkiye’nin yararına atılacak her doğru adımı desteklemeye ve takipçisi olmaya hazırız. Bizim derdimiz bir siyasi tarafın kazanması değil, Türkiye’nin kazanmasıdır.”

“PKK MESELESİ DEVLET AKLIYLA ÇÖZÜLMELİDİR”

PKK terör örgütü ve Abdullah Öcalan konusunda da değerlendirmelerde bulunan Emir Abi, meselenin günlük siyasi tartışmaların üzerinde, Türkiye’nin bekası, devletin bütünlüğü ve milletin güvenliği esas alınarak ele alınması gerektiğini söyleyerek şunları kaydetti:

“Ben milliyetçi bir insanım. Bizim Kürt kardeşlerimizle değil, PKK terör örgütüyle meselemiz vardır. Abdullah Öcalan ve PKK konusunda atılacak her adım Türkiye’nin bekası, devletimizin bütünlüğü ve milletimizin güvenliği esas alınarak atılmalıdır. Teröre taviz vermeden, vatandaşlık hukukunu, adaleti ve kardeşliğimizi güçlendirerek bu mesele devlet aklıyla çözülebilir. Bu, günlük siyasetin değil, Türkiye’nin geleceğini ilgilendiren bir devlet meselesidir.”

“GÜÇLÜ TÜRKİYE, İSLAM DÜNYASI İÇİN DE BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR”

Türkiye’nin güçlü ve bağımsız bir ülke olmasının yalnızca Türkiye açısından değil, tarihî ve kültürel bağların bulunduğu geniş coğrafyalar açısından da önem taşıdığını belirten Abi, Türkiye’nin dünyada söz sahibi ülkeler arasında yer almasının İslam dünyası açısından da büyük önem taşıdığını ifade etti.

Abi, “Türkiye’nin güçlü, bağımsız ve dünyada söz sahibi bir ülke olması yalnızca Türkiye için değil, tarihî ve kültürel bağlarımız bulunan bütün Müslüman coğrafyalar açısından da büyük önem taşımaktadır. Türkiye’nin dünyada lider ülkeler arasında yer alması, İslam dünyasının yeniden güçlü bir irade ortaya koyabilmesinin de önünü açacaktır. Ancak bu gücü yalnızca söylemlerle değil; bilimde, ekonomide, teknolojide, hukukta ve eğitimde yüksek standartlara ulaşarak inşa etmeliyiz.” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’NİN YENİ BİR KAVGA DÖNEMİNE DEĞİL, ORTAK AKIL DÖNEMİNE İHTİYACI VAR”

Türkiye’nin siyasi kamplaşmaların ötesine geçerek ortak hedeflere odaklanması gerektiğini vurgulayan Emir Abi, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Türkiye’nin kaybedecek zamanı yok. Biz birbirimizi yenmeye değil, dünyayla yarışmaya hazırlanmalıyız. Sağcısıyla, solcusuyla, muhafazakârıyla, farklı düşünceleriyle bu ülkenin insanları aynı geleceğin parçasıdır. Bizi birbirimize düşürmek isteyenlere fırsat vermeyelim. Türkiye’nin yeni bir kavga dönemine değil, ortak akıl dönemine ihtiyacı var."

"Biz ve bizden sonraki nesillerin bugün yaşadığımız sorunları yaşamasını istemiyoruz.” diyen Abi, Türkiye’nin geleceğinin kavgalarda değil; ortak akılda, üretimde, adalette ve güçlü bir devlet anlayışında olduğunu vurguladı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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