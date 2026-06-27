Bursa'da Sedair Kurnaz isimli vatandaşın ev almak için yıllardır biriktirdiği yaklaşık 1 kilogram altın eşi tarafından yanlışlıkla çöpe atıldı. Mahalledeki çöp konteynerlerini tek tek karıştıran Kurnaz, altınları bulan ya da görenlerin kendisine haber vermesini istiyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde Sedair Kurnaz, Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi'nde satın almak istediği ev için biriktirdiği yaklaşık 1 kilogram altını evindeki bir elbisenin içine sararak siyah bir poşette sakladı.

Ev sahibiyle fiyat konusunda anlaşan Kurnaz, ödeme yapmak için altınların bulunduğu poşeti almak istediğinde yerinde olmadığını gördü. Kurnaz, eşine durumu sorması üzerine acı gerçekle karşı karşıya kaldı. İddiaya göre Kurnaz'ın eşi, evde temizlik yaptığı sırada içinde altınların bulunduğu siyah poşeti çöp zannederek evin önündeki çöp konteynerine attı.

Ev almak için biriktirdiği 1 kilo altın çöpe gitti! Tek tek konteyner karıştırdı

ÇÖP KONTEYNERLERİNİ TEK TEK KARIŞTIRDI

Durumu öğrenen Sedair Kurnaz, mahalledeki çöp konteynerlerini tek tek karıştırırken, belediye temizlik ekiplerine ve polis ekiplerine de haber verdi. Bölgede güvenlik kameralarının incelenmesi için çalışma başlatılırken, mahalle sakinleri de kayıp altınların bulunması için aramalara destek verdi.

Ev almak için biriktirdiği 1 kilo altın çöpe gitti! Tek tek konteyner karıştırdı

Yaşadığı talihsiz olayı anlatan Sedair Kurnaz, "Akçalar Mahallesi'nde bir ev almıştım. Fiyatta anlaştık. Yaklaşık 1 kilogram altını poşetin içine koyup saklamıştım. Eşim de temizlik yaparken poşeti çöp sanıp dışarı atmış. Çöpçüler mi aldı, çöpleri karıştıran biri mi aldı bilmiyoruz. Polis ve temizlik işleri müdürlüğüne bilgi verdik. Bölgedeki güvenlik kameraları incelenecek. Altınları bulan ya da gören varsa bize ulaştırmasını rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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