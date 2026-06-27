Faizlerin yüksek seyretmesi nedeniyle banka kredilerinin maliyeti cep yakarken, ev ve araç alacaklar da tasarruf finansmanına yönelmiş durumda. 4 milyon TL'lik finansmanda banka kredisi ile tasarruf finansmanı arasındaki geri ödeme farkı 5,5 milyon TL'ye kadar çıkarken, aylık taksitlerde de büyük farklılık oluşuyor.

Yüksek faiz oranları nedeniyle konut ve araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar, banka kredilerine alternatif finansman modellerine yöneliyor. Özellikle tasarruf finansman şirketleri, toplam geri ödeme tutarındaki avantajıyla dikkat çekiyor.

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GERİ ÖDEMEDE UÇURUM VAR

60 ay vade ile 4 milyon TL'lik finansman için banka kredisi kullanan bir kişinin toplam geri ödemesi 8.6 ila 9.7 milyon TL arasında değişiyor. Aynı tutar tasarruf finansman modelinde 4 milyon 280 bin TL olarak geri ödeniyor.

4 milyon TLnin geri ödemesinde büyük fark! Tasarruf şirketleri ile bankalar arasında uçurum var

5 MİLYON TL'Yİ AŞAN FAİZ YÜKÜ!

Banka kredilerinde uygulanan faiz oranları nedeniyle geri ödeme tutarı, kullanılan finansmanın neredeyse iki katına çıkıyor. Böylece iki finansman modeli arasındaki fark 5 milyon TL'yi aşıyor.

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AYLIK TAKSİT TUTARLARINDA DA FARK BÜYÜK!

60 ay vade ile 4 milyon TL'lik finansman için bankayı tercih edenler, 8.6 milyon TL'lik geri ödeme için aylık 144 bin 22 lira taksit ödüyor. Bu tutar 9,7 milyon TL'lik geri ödemede 161 bin 972 liraya yükseliyor. Tasarruf şirketlerinde ise sıfır peşinatla katılım halinde aylık taksit tutarı 66 bin 667 liraya tekabül ediyor.

FARK NEDEN BU KADAR FAZLA?

Bankalar finansman için faiz sistemi ile hareket ediyor. Mevcut durumda faizlerin yüksek olması, banka kredilerinin maliyetini artırıyor. Tasarruf şirketleri ise faiz yerine organizasyon yapısını esas alıyor. Tercih edilen finansman modelinin yüzde 7'si kadar katılım ücreti alıyor. Bu da 4 milyon TL'lik finansmanda 280 bin TL gibi ücrete tekabül ediyor.