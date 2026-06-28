Yaklaşık 150 milyon dolar değerindeki dünyanın en büyük süper yatlarından "Golden Odyssey", Bodrum açıklarında görüntülendi. 124 metrelik dev yat, sahip olduğu lüks donanım ve ihtişamlı görünümüyle Karaada açıklarında ilgi odağı olurken, yıllık işletme maliyeti de dikkat çekti.

Muğla'nın Bodrum ilçesi, dünyanın en büyük süper yatlarından birine ev sahipliği yapıyor. Yaklaşık 150 milyon dolar değerindeki "Golden Odyssey" isimli lüks yat, Bodrum'un simge noktalarından Karaada açıklarına demirledi.

2015 YILINDA İNŞA EDİLDİ

Bermuda bayrağı taşıyan ve 124 metre uzunluğundaki süper yat, 2015 yılında Almanya'nın Bremen kentindeki Lürssen tersanesinde inşa edildi. Çelik gövdesi ve alüminyum üst yapısıyla öne çıkan yat, denizcilik dünyasının en prestijli tekneleri arasında gösteriliyor.

Dünyanın en büyük süper yatları listesinde 38'inci sırada yer alan Golden Odyssey'de yüzme havuzu, helikopter pisti, beach club alanı, SPA, sauna, spor salonu, sağlık merkezi, güzellik salonu ve asansör gibi çok sayıda lüks donanım bulunuyor.

150 milyon dolarlık dev yat Bodrumda! Gören dönüp bir daha baktı

76 KİŞİLİK MÜRETTEBAT

Dev yatın aynı anda 36 misafiri ağırlayabildiği, hizmet için ise 76 kişilik mürettebatın görev yaptığı öğrenildi. Yaklaşık 15 milyon dolarlık yıllık işletme maliyetiyle de dikkat çeken yat, deniz üzerindeki lüks yaşamın en çarpıcı örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Bir dönem Suudi Arabistan'ın eski Savunma Bakan Yardımcısı Khalid Bin Sultan'ın kullanımında bulunan Golden Odyssey'nin daha sonra el değiştirdiği ve mevcut sahibinin Britanya Virjin Adaları merkezli East Thrive Peace Limited şirketi olduğu belirtildi.

150 milyon dolarlık dev yat Bodrumda! Gören dönüp bir daha baktı

Karaada açıklarında demirleyen süper yatın Bodrum'da bir süre daha kalmasının beklendiği öğrenildi. Yatta kimlerin bulunduğuna ilişkin ise herhangi bir resmi bilgi paylaşılmadı.

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