Knight Frank'ın 2026 Servet Raporu açıkladı. Dünyada ki zenginlerin sayısın giderek artıyor. Türkiye ise günlük ortalama 1,1 yeni ultra zengin ile Avrupa'nın dikkat çeken ülkeleri arasında. İşte detaylar...

Avrupa'da zenginler büyüyor, küreselleşen dünyayla büyüyen zenginlerin sayısı giderek artıyor. Bu durumda zenginlerin arasındaki servet eşitsizliğine dahi yol açıyor. Uluslararası gayrimenkul danışmanlık şirketi Knight Frank'ın 2026 Servet Raporu'na göre, en az 30 milyon dolar servete sahip kişilerin sayısı son beş yılda yüzde 26 yükseldiği açıkladı.

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Rapora göre 2026 yılı itibariyle ultra yüksek net servete sahip kişi (UHNWI) sayısı 183 bin 953'e çıktı. 2021 yılında bu sayı sadece 146 bin 525'ti. Böylece beş yılda 37 bin 428 kişi daha ultra zengin oldu. Dünyanın nüfus artışıyla beraber çoğalan pazar payının derinleşmesi ultra zenginlerin büyümesindeki en etkili rollerden biri olarak görülüyor.

AVRUPA'DA BİRİNCİLİK ALMANYA'NIN

Avrupa'nın en zengin ultra zengin ülkesi ise Almanya oldu. Sanayi sektörünün dev ülkelerinden ve küresel dünya sanayi hacminin büyük bir kısmında rol sahibi olan Almanya ilk sıraya yerleşti. Almanya'da nerdeyse her gün ortalama 5 kişinin ultra zenginler sınıfına katılıyor. Rapora göre ülkede 2021 yılında 28 bin 942 olan 30 milyon dolar üzeri servete sahip kişi sayısı, 2026'da 38 bin 215'e yükseldi.

Türkiyede her gün bir kişi ultra zengin oluyor! İsviçreyle yarışır durumdayız

30 milyon servet sınırını aşan ülkeler ise şöyle sıralandı; Fransa'da her gün ortalama 2,1 kişi, İngiltere ve İtalya'da 1,6 kişi, İspanya'da ise 1,5 kişi olarak açıklandı. Her gün artan ultra zenginlerin sayısı zenginlerin arasındaki servet sınıfında bile rol oynamaya devam ediyor.

TÜRKİYE'DE HER GÜN 1,1 KİŞİ ULTRA ZENGİN

Türkiye'de ise durum dünya ülkelerinden İsviçre'yle yarışır durumda. Türkiye de günlük ortalama 1,1 yeni ultra zengin ile Avrupa'nın dikkat çeken ülkeleri arasında yer aldı. Böylece Türkiye, İsviçre ile birlikte her gün en az bir kişinin ultra zenginler kulübüne katıldığı ülkeler arasında gösterildi.

ABD'de ise durum çok daha ilginç normalde Avrupa'da günlük ortalama zengin sayısı artarken ABD'de ise neredeyse 90 dakikada bir yeni ultra zengin ortaya çıkarıyor. Rapora göre ABD 251 bin 352 ultra zengin ile dünyada ilk sırada bulunuyor. Ülkede her gün ortalama 36,7 kişi 30 milyon dolar servet seviyesini aşıyor. Çin ise ikinci sırada bulunuyor. Küresel dünya ticaretinin önemli bir kısmını kapsayan ve aşırı nüfus yoğunluğuyla önemli bir paya sahip olan Çin'de 121 bin 677 kişi ile ile ikincilikte yer alıyor.

Türkiyede her gün bir kişi ultra zengin oluyor! İsviçreyle yarışır durumdayız

AVRUPA'DA Kİ SERVET DAĞILIMININ FARKI

Avrupa Merkez Bankası verilerine göre euro bölgesinde hanelerin medyan net serveti 123 bin 500 euro seviyesinde bulunuyor. Ancak nüfusun en alt yüzde 20'lik kesiminin serveti yalnızca 2 bin euro düzeyindeyken, en üst yüzde 20'lik kesimde bu rakam 1 milyon euroyu aşıyor. UBS Global Wealth Report 2025'e göre Türkiye'de kişi başına ortalama servet 2024 yılında 29 bin 923 euro seviyesinde gerçekleşirken, İsviçre'de 634 bin 584 euro olarak kaydedildi. İki ülke arasındaki fark, Avrupa'daki servet dağılımındaki eşitsizliğin boyutunu ortaya koydu.



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