Tasarruf finansman sektöründe faaliyet gösteren Katılımevim, yüzde 238,16 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı sürecine ilişkin yönetim kurulu karar metnini revize etti. Şirket, yapılan değişikliğin sermaye artırımı tutarı, oranı, kaynağı veya başvuru kapsamına ilişkin herhangi bir değişiklik içermediğini açıkladı.

Katılımevim'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasına göre, 18 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında, 6 Nisan 2026 tarihli bedelsiz sermaye artırımı kararının metni yeniden yapılandırıldı. Açıklamada söz konusu revizyonun yalnızca karar metninin düzenlenmesine yönelik olduğu belirtildi.

Şirketten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Yönetim Kurulu'nun bugün (18.06.2026) gerçekleştirilen toplantısında;

06.04.2026 tarihli Yönetim Kurulu Kararı, bedelsiz sermaye artırımı sürecine ilişkin karar metninin yeniden yapılandırılması amacıyla revize edilmiştir.

Şirketimizin 2.070.000.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 20.000.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde, tamamı "2025 yılı dönem net kârı" hesabından karşılanmak suretiyle 4.930.000.000,00 TL artırılarak 7.000.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına ilişkin sermaye artırımı işlemleri kapsamında; artırılan 4.930.000.000,00 TL tutarındaki sermayenin Şirketimizin sermaye hesabına aktarıldığı, Etkin Denetim ve YMM A.Ş. tarafından düzenlenen 06.04.2026 tarihli ve YMM.ED.Dİ/26-27 sayılı tasdik raporu ile tespit edilmiştir.

Söz konusu revizyon, yalnızca Yönetim Kurulu karar metninin yeniden yapılandırılmasına ilişkin olup; sermaye artırımının tutarı, kaynağı, oranı ve başvuru kapsamına ilişkin herhangi bir değişiklik içermemektedir.

Bu kapsamda, Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş alınması ile %238,16425 oranında gerçekleştirilecek bedelsiz sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onay süreci, revize edilen Yönetim Kurulu Kararı esas alınarak yürütülmeye devam edilmektedir.