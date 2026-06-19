Rekabet Kurulu, Uber'in Getir'in çevrim içi yemek siparişi, teslimat ve hızlı tüketim ürünleri iş kollarını devralmasına onay verdi. Onay kapsamında Uber'in Türkiye'ye 500 milyon dolarlık yatırım yapması bekleniyor.

Rekabet Kurulu, Uber Technologies Inc. tarafından Getir AŞ'nin bazı hizmet kollarının devralma işlemine taahhütler çerçevesinde izin verdi. Kurumun internet sitesinden yapılan açıklamada, konuya ilişkin detaylar paylaşıldı.

SATIŞA ONAY VERİLDİ

Buna göre Kurul, Uber Technologies Inc. tarafından Getir Perakende Lojistik AŞ'ye ait çevrim içi yemek siparişi ve teslimatı hizmetleri iş kolu ile çevrim içi hızlı tüketim malları siparişi ve teslimatı hizmetleri işinin tek kontrolünün devralınmasına Uber Technologies Inc. tarafından sunulan taahhüt paketi çerçevesinde onay verdi.

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500 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Söz konusu taahhütler kapsamında, Uber Technologies Inc. tarafından Türkiye'ye 500 milyon dolarlık yatırım yapılmasına yönelik sunulan taahhüdün, yüksek nitelikli istihdamı desteklemesi, yerel mühendislik kabiliyetlerini güçlendirmesi ve Türkiye'nin dijital altyapısı ve teknoloji altyapısının gelişimine olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

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335 MİLYON DOLARLIK SATIN ALMA ANLAŞMASI

Şubat ayında açıklanan anlaşmaya göre Uber, Getir'in teslimat işlerinin önemli bölümünü yaklaşık 335 milyon dolar karşılığında satın almayı kabul etmişti. Ayrıca şirketin Getir'in diğer bazı faaliyetlerinde pay almak için ek yatırım yapacağı da duyurulmuştu. Rekabet Kurulu'nun onayıyla birlikte işlemin tamamlanmasının önündeki en önemli engellerden biri de aşılmış oldu.

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