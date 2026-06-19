ABD ile İran arasında bugün yapılması planlanan 'barış' görüşmelerinin iptal edilmesiyle piyasalarda dengeler yine değişti. Yeniden belirsizliğin hakim olduğu ortamda altın fiyatları enflasyon endişeleriyle sert düştü. Gram altın düne göre yaklaşık 200 lira, ons altın ise 100 dolardan fazla değer kaybetti. Yatırımcılar, altının yönü için Orta Doğu'dan gelecek yeni haber akışına odaklandı.

ABD ile İran arasında bugün yapılması beklenen kritik görüşmelerin iptal edilmesi, küresel piyasalarda dengeleri yeniden değiştirdi. Son günlerde barış beklentilerinin güçlenmesiyle yükseliş eğiliminde hareket eden altın fiyatları, görüşmelerin gerçekleşmeyeceği haberinin ardından sert satış baskısıyla karşılaştı. Dünü 6 bin 342 liradan tamamlayan gram altın, yeni işlem gününde değer kaybederek düşüşe geçti.

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BARIŞ UMUDU ALTINI DESTEKLEMİŞTİ

Piyasalarda geçtiğimiz günlerde ABD ile İran arasında uzlaşmaya varıldığına yönelik haber akışı iyimserliği artırmıştı. Tarafların anlaştığını duyurması ve enerji arzına ilişkin endişelerin azalmasıyla petrol fiyatları gerilerken, yatırımcılar da enflasyon baskısının hafifleyebileceğini fiyatlamaya başlamıştı. Bu süreçten destek bulan altın, kayıplarını telafi ederek yükselişe geçmişti. Özellikle barış anlaşmasının resmileşeceğine yönelik beklentiler, güvenli liman talebinden çok faiz görünümü üzerinden altın fiyatlarını yukarı taşımıştı.

ABD-İran görüşmesi iptal oldu, altın sert düştü! Gramda kayıp 200 lirayı buldu

GÖRÜŞMELERİN İPTALİ DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Ancak bugün yapılması beklenen görüşmelerin iptal edilmesiyle birlikte piyasalarda yeni bir belirsizlik dönemi başladı. Dün günü 6 bin 342 liradan tamamlayan altının gram fiyatı, bugün 6 bin 154 liraya kadar geriledi. Altının gramı saat 09.00 itibarıyla 6.182 liradan işlem görüyor. Ons altın ise 100 dolardan fazla düşüşle 4 bin 138 dolar seviyesinde bulunuyor.

YÜKSEK FAİZ ALTINDA BASKI OLUŞTURUYOR

Yatırımcılar, diplomatik sürecin aksaması halinde Orta Doğu'daki gerginliğin yeniden tırmanabileceği ve bunun da enerji fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceği endişesine yöneldi. Petrol fiyatlarında yaşanabilecek olası sert yükselişin küresel enflasyonu yeniden hızlandırabileceği değerlendirilirken, bu durumun başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere büyük merkez bankalarının faiz indirimlerini geciktirebileceği beklentisini güçlendirdi. Faizlerin uzun süre yüksek kalacağı beklentisi ise faiz getirisi bulunmayan altın üzerinde baskı oluşturan en önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

ABD-İran görüşmesi iptal oldu, altın sert düştü! Gramda kayıp 200 lirayı buldu

ALTINDA YÖNÜ NE BELİRLEYECEK?

Analistler, önümüzdeki dönemde altın fiyatlarının yönünde yalnızca jeopolitik gelişmelerin değil, petrol fiyatları ve Fed'e ilişkin beklentilerin de belirleyici olacağını ifade ediyor.

Piyasalarda oluşan son fiyatlamalar, yatırımcıların bu süreçte güvenli liman algısından çok enflasyon-faiz denklemine odaklandığını gösteriyor. Bu nedenle ABD ile İran arasındaki diplomatik temaslara ilişkin her yeni haber akışı, altın fiyatlarında sert ve yön değiştiren hareketlere neden olabilir.

Uzmanlara göre görüşmelerin yeniden başlamasına yönelik olumlu sinyaller altına destek verebilirken, sürecin tamamen çıkmaza girmesi halinde petrol fiyatlarındaki olası yükseliş nedeniyle değerli metal üzerindeki satış baskısı bir süre daha devam edebilir.

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